DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 14. April

=== *** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 1Q (15:30 Analystenkonferenz) 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY *** 17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 1Q (18:00 Analystenkonferenz) 18:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede in der Greater Greer Chamber of Commerce *** - US/Fed-Philadelphia-Präsident Harker, spricht beim Villanova School of Business Event *** - US/Meta Platforms Inc, Kartellrechtsprozess der Federal Trade Commission (FTC) *** - CN/Handelsbilanz März PROGNOSE: +77,0 Mrd Yuan zuvor: k.A. Importe PROGNOSE: +1,8% gg Vj zuvor: k.A. *** - AT/Opec-Ölmarktbericht ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

