Glencore investiert 6,93 Milliarden US-Dollar in Tecks Kohlesparte - Wird Forge der nächste große Gewinner?!

Kohle ist zurück - nicht nur im Fokus der Industrie, sondern auch in den Schlagzeilen, in Anlegerportfolios und in milliardenschweren M&A-Transaktionen.

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser!

Während Branchenriesen wie Glencore fast 7 Milliarden US-Dollar aufbringen, um Tecks Sparte für stahlveredelte Kohle zu übernehmen, arbeitet ein aufstrebender Produzent in Kolumbien leise aber entschlossen an seinem Markteintritt: Forge Resources (WKN: A40AT2| FSE: 5YZ).

Im Zentrum der Erfolgsgeschichte von Forge (WKN: A40AT2| FSE: 5YZ). steht das La Estrella Kohleprojekt - ein vollständig genehmigtes Vorkommen für metallurgische und thermische Kohle, das sich zu einem der vielversprechendsten Junior-Assets auf dem Markt entwickeln könnte.

La Estrella: Kleiner Wert, großes Potenzial

In der kolumbianischen Region Santander gelegen, bietet La Estrella:

Volle Genehmigung für metallurgische und thermische Kohle

Eine Gesamtfläche von 548 Hektar

Eine Produktionslizenz für 180.000 Tonnen pro Jahr

Eine prognostizierte Minenlaufzeit von über 45 Jahren

Besonders spannend: Forge befindet sich kurz vor den ersten Umsätzen durch eine 20.000-Tonnen-Bulk-Sample, ein klares Zeichen für den Übergang vom Explorationsstadium zum produzierenden Betrieb.

Im Gegensatz zu vielen anderen Juniors, die in der Genehmigungsphase feststecken, ist Forge bereits einen großen Schritt voraus - und das bleibt am Markt nicht unbemerkt.