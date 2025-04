News von Trading-Treff.de Hensoldt wird eine interessante Woche vorlegen. Die Aktie hat zuletzt am Freitag -1 % verloren, bleibt aber mit 62 € noch deutlich im Aufwärtstrend. Die Diskussion rund um die Rüstungsindustrie in Deutschland wird sich in kürzerer Zeit noch verschärfen. Jetzt kommen die Gelder, die die neue Regierung zur Verfügung hat, in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich zur Geltung. Die Koalition wird wohl am 7. Mai das Amt übernehmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...