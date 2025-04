DJ MÄRKTE ASIEN/Auf breiter Front erholt - Chips und Elektronik vorn

DOW JONES--An den asiatischen Aktienmärkten geht es zum Start in die neue Woche kräftig nach oben. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt mehr als 2 Prozent, der Nikkei-225 legt um knapp 2 Prozent zu, aber auch die meisten anderen Märkte in Asien sowie die Börsen in Australien und Neuseeland können sich erholen. Nachdem die USA zumindest vorübergehend Elektronikprodukte von den zusätlichen Zöllen befreit haben, ziehen Technologietiteln an.

Zudem sind die Vorlagen von den US-Börsen günstig: Diese haben den Freitag und damit auch die gesamte vergangene Woche fest beendet, und dank der Erholung im späten Geschäft am Freitag kamen auch die Volatilitätsindizes in den USA kräftig zurück. Trotzdem sehen Beobachter noch keinen Grund für eine generelle Entwarnung: "Die Rezessionsrisiken haben sich etwas abgeschwächt, sind aber nach wie vor hoch", so IG-Marktstratege Yeap Jun Rong.

Auch zu den Zöllen herrscht keine Klarheit. Nachdem die US-Regierung die Zölle auf Elektronikteile ausgesetzt hat, hieß es von US-Präsident Donald Trump, diese Zölle würden lediglich verlagert.

In Seoul steigen Samsung Electronics und SK Hynix jeweils um etwa 2 Prozent, in Tokio erholen sich TDK um 5,4 Prozent und Kioxia Holdings um 5,0 Prozent. Auch in China wird die Erholung von Technologietiteln angeführt.

Weiter zur Schwäche neigt am Morgen der US-Dollar. Er gibt zum japanischen Yen um 0,7 Prozent auf 142,42 nach. Der Euro nähert sich mit 1,1380 Dollar wieder der Marke von 1,14 US-Dollar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.759,00 +1,5% -6,3% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 34.170,33 +1,7% -15,8% 07:00 Kospi (Seoul) 2.454,78 +0.91% +9,0% 08:00 Schanghai-Comp. 3.266,12 +0,9% -3,4% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 21.419,59 +2,4% +4,4% 09:00 Taiex (Taipeh) 19.528,77 +2,8% -15,2% 06:30 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:40 Uhr % YTD EUR/USD 1,1377 0,5 1,1321 1,0789 +9,8% EUR/JPY 162,68 -0,0 162,74 162,60 +0,1% EUR/GBP 0,8677 0,4 0,8643 0,8358 +5,0% GBP/USD 1,3111 0,1 1,3097 1,2909 +4,5% USD/JPY 143,00 -0,5 143,79 150,70 -8,8% USD/KRW 1.421,05 0,0 1.421,05 1.469,50 -3,7% USD/CNY 7,1859 0,0 7,1859 7,1820 -0,3% USD/CNH 7,3137 0,4 7,2825 7,2692 -0,7% USD/HKD 7,7573 0,0 7,7553 7,7748 -0,2% AUD/USD 0,6295 -0,1 0,6302 0,6283 +1,6% NZD/USD 0,5851 0,3 0,5835 0,5717 +4,1% BTC/USD 84.651,10 1,3 83.562,75 86.376,50 -10,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,31 61,5 -0,3% -0,19 +1,3% Brent/ICE 74,74 74,74 0% 0 -13,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 3230,11 3237,46 -0,2% -7,35 +23,4% Silber (Spot) 28,04 28,55 -1,8% -0,51 +2,1% Platin (Spot) 837,21 835,06 +0,3% +2,15 -4,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

April 14, 2025

