Bitcoin Kurs Prognose: Krypto-Analyst verrät, welcher BTC-Preisbereich für die neue Woche wichtig wird

Auch die vergangene Woche hat erneut gezeigt, wie volatil der Krypto-Markt sein kann - und wie schnell er sich erholt. So wurde am vergangenen Montag der BTC-Token noch zu einem Preis von unter 75.000 US-Dollar gehandelt, nur um in der vergangenen Nacht die Marke von 85.000 US-Dollar zeitweise zu überschreiten. Damit legte Bitcoin beim Blick auf die vergangene Woche um über 10 Prozent zu. Gerade die Aussetzung etwaiger Strafzölle zwischen den USA und 75 Ländern für 90 Tage dürfte zu dieser Erholung beigetragen haben.

Wie es in der neuen Woche weitergeht, ist allerdings unklar. Der Krypto-Analyst Ali Martinez wagt jedoch eine Prognose und verrät, welche Schlüsselregionen BTC-Anleger derzeit im Auge behalten sollten.

79.000 oder 97.000 US-Dollar - Wie geht es mit dem BTC-Preis weiter?

Für seine Analyse beruft sich Martinez auf technische Indikatoren und beobachtet die wichtigsten Preiszonen der vergangenen Tage und Wochen. In seinem Tweet, den er über die Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) teilte, erklärt er anhand einer angehängten Grafik, wo genau der wichtige Preismarker der neuen Woche liegt: Sollte der BTC-Token die Linie bei 86.000 US-Dollar durchbrechen können, würde dies zu einem bullishen Effekt führen. Laut Martinez könnte dann in den kommenden Tagen ein Preisanstieg auf bis zu 97.000 US-Dollar folgen. Das wäre ein erneuter Zuwachs von über 14 Prozent innerhalb einer Woche.

Sollte der Bitcoin Kurs jedoch von dieser Marke abprallen, dürfte laut Martinez der BTC-Preis erneut unter die Marke von 80.000 US-Dollar fallen und sich zunächst bei 79.000 US-Dollar einpendeln.

$86,000 is a key resistance zone for Bitcoin $BTC. A rejection could send it back to $79,000, but a breakout might open the path to $97,000. pic.twitter.com/wf8hHxcq0T - Ali (@ali_charts) April 13, 2025

Viele Krypto-Experten zeigten sich über das vergangene Wochenende hinweg mit bullishen Prognosen. So erklärte unter anderem auch "XForceGlobal" seinen Followern in einem Tweet, dass der lokale Tiefpunkt von Bitcoin bereits erreicht wurde. Auch er prognostiziert einen BTC-Preisanstieg in den kommenden Tagen, der auf über 95.000 US-Dollar klettern wird. Im Mai könnte dann der BTC-Kurs seiner Meinung nach erneut die Marke von 100.000 US-Dollar überschreiten.

Allerdings war der Krypto-Markt zuletzt stark vom Handelskrieg zwischen den USA und allen wichtigen US-Handelspartnern betroffen. Die Pause von 90 Tagen ist zwar ein erstes bullishes Zeichen für viele Anleger, doch es könnte jederzeit zu erneuten Spannungen kommen. Sollte der BTC-Preis allerdings in den kommenden drei Monaten trotzdem ansteigen, ist dies ein positives Zeichen für die Stabilität der größten Kryptowährung der Welt. Davon würden jedoch nicht nur die BTC-Anleger profitieren, sondern potenziell auch der gesamte Altcoin-Markt. Wer außerdem rechtzeitig in den weltweit ersten BTC-Meme-Token BTC Bull ($BTCBULL) investiert, könnte Bitcoin-Airdrops erhalten.

Bitcoin-Airdrops für Anleger - Lohnt sich eine Investition in den BTCBULL-Token?

Als erster Bitcoin-Meme-Token setzt BTC Bull voll und ganz auf den BTC-Kurs: Steigt dieser, profitieren nämlich alle Anleger des Meme-Coins direkt. Einerseits werden immer dann eine Million BTCBULL-Token verbrannt, wenn Bitcoin das bisherige Allzeithoch um weitere 25.000 US-Dollar übersteigt. Dies soll dann für eine künstliche Verknappung des BTC Bull Coins führen und den Preis in die Höhe treiben.

Andererseits verschenken die Entwickler Bitcoin-Airdrops an ihre Investoren - und zwar immer dann, wenn der BTC-Token zum ersten Mal die Marken von 125.000, 175.000 und 225.000 US-Dollar überschreitet.

Erfahre alles zu BTC Bull und den Bitcoin-Airdrops!

Aktuell befindet sich der BTC Bull Token noch in der Presale-Phase, konnte bisher allerdings mehr als 4,6 Millionen US-Dollar an Kapital sammeln - und das trotz des bärischen Markt-Sentiments der vergangenen Wochen. Einer der Hauptgründe hierfür: Im Augenblick liegt der Preis des BTCBULL-Tokens bei fixen 0,00246 US-Dollar und ist noch nicht der Volatilität des Marktes ausgesetzt.

Hinzu kommt die Tatsache, dass es bereits ein erstes Staking-Angebot gibt: Wer jetzt direkt BTCBULL Coins erwirbt, kann diese anlegen und eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 89 Prozent erhalten. So lässt sich direkt ein passives Einkommen erzielen, bevor der BTCBULL-Token überhaupt offiziell am Markt gehandelt werden kann.

Investiere jetzt in den BTCBULL-Token!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.