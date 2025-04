ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank von 20 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem Ausverkauf der Aktie infolge der Nachrichten zur US-Zollpolitik sei die Aktie zu günstig, um sie zu ignorieren, schrieb Analyst Mate Nemes in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Sie biete eine gute Möglichkeit, um von den Auswirkungen des deutschen Finanzpakets zu profitieren. Zudem habe das Geldhaus einen klaren Weg aufgezeigt, die Profitabilität in den kommenden Jahren zu steigern./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2025 / 16:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2025 / 16:05 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005140008