ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Apple mit einem Kursziel von 236 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Dass die USA den Importzoll für Smartphones, Laptops und andere wichtige Elektronikprodukte aus China von 145 auf 20 Prozent gesenkt haben, ist laut Analyst David Vogt für Apple und andere Branchenunternehmen eine große Erleichterung. Der vorherige Zollsatz hätte die Gewinne des iPhone-Herstellers um 30 Prozent verringern können, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Sollte der ursprüngliche Zollsatz wieder in Kraft gesetzt werden, rechnet Vogt trotz der Risiken für die Nachfrage mit einer Erhöhung der Verkaufspreise./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2025 / 12:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2025 / 12:32 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US0378331005