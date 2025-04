Der DAX hat in einer turbulenten Woche in der vergangenen Woche 1,3 Prozent eingebüßt. Am Freitag ging er mit einem Minus von 0,9 Prozent bei 20.374,10 Zählern aus dem Handel. Der Start in die neue Woche sieht aber freundlich aus. Der Broker IG taxiert den DAX am Montagmorgen 2,2 Prozent höher auf 20.818 Zähler.Unterstützung erhalten die Märkte von einer weiteren Entschärfung im globalen Zollstreit. Wie zuletzt bekannt wurde, will die US-Regierung um Donald Trump von zahlreichen Ländern - darunter ...

