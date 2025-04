CGTN hat einen Artikel über den Widerspruch zwischen der neuen Filmkooperation Chinas mit Spanien und den Kürzungen der US-amerikanischen Filmimporte veröffentlicht, in dem die selbstzerstörerischen Auswirkungen des Zollkriegs der USA beschrieben werden, der den lukrativsten Auslandsmarkt Hollywoods gefährdet und die allgemeine Dominanz des Landes im Dienstleistungshandel untergräbt.

PEKING, April 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Rahmen des Besuchs des spanischen Premierministers Pedro Sanchez in China am Freitag haben die beiden Länder eine Absichtserklärung über eine gemeinsame Filmkooperation unterzeichnet und damit dem bilateralen Kulturaustausch neuen Schwung verliehen.

Laut der zwischen der Nationalen Filmverwaltung Chinas und dem spanischen Institut für Kinematographie und audiovisuelle Künste unterzeichneten Absichtserklärung planen China und Spanien eine Vertiefung der Zusammenarbeit in der Filmindustrie, einschließlich der gemeinsamen Teilnahme an Festivals, gemeinsamer Vorführungen, Koproduktionen und des Personalaustauschs.

Die verstärkte Filmkooperation zwischen China und Spanien steht in deutlichem Widerspruch zur Ankündigung Pekings, die Zahl der importierten US-Filme maßvoll zu reduzieren.

Ein Sprecher der chinesischen Filmbehörde erklärte am Donnerstag, die Anpassung folge den Prinzipien des Marktes und spiegele die Vorlieben des Publikums wider, da die jüngsten Zollerhöhungen der USA auf chinesische Importe sich zwangsläufig auf das Interesse des chinesischen Publikums an US-Filmen auswirken würden.

Nach der Ankündigung Chinas zur Einschränkung von Hollywood-Importen verzeichneten die Aktien mehrerer großer US-amerikanischer Film- und Medienunternehmen einen drastischen Kursverlust. Die Aktien der Walt Disney Company und von Warner Bros. Discovery, Inc. fielen um 6,79 bzw. 12,53 %.

Analysten führen den Einbruch auf die wachsende Furcht zurück, vom zweitgrößten Filmmarkt der Welt ausgeschlossen zu werden. Laut Daten wurden 2018 insgesamt 63 und 2019 52 US-Filme in China veröffentlicht, die insgesamt einen Umsatz von 19,9 Mrd. Yuan (2,72 Mrd. USD) erzielten und über 80 % aller ausländischen Filmumsätze in diesem Zeitraum ausmachten. Damit handelte es sich um einen der besten Einspielergebnisse für US-Filme an den chinesischen Kinokassen.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat es versäumt, den massiven Handelsüberschuss im Dienstleistungshandel mit ihren Handelspartnern anzuerkennen, als sie beschloss, unter dem Vorwand des Abbaus von Handelsdefiziten umfassende zusätzliche Zölle auf importierte Waren zu erheben - von Filmen bis hin zu Finanzen und Technologie.

Die USA sind für die größten Defizite im Dienstleistungshandel in China verantwortlich. Nach Angaben des US-Handelsministeriums stiegen die amerikanischen Dienstleistungsexporte nach China von 5,63 Mrd. USD im Jahr 2001 auf 46,71 Mrd. USD im Jahr 2023 und damit um das 7,3-fache, während der jährliche Handelsüberschuss im Dienstleistungshandel um das 11,5-Fache auf 26,57 Mrd. USD anstieg und im Jahr 2019 mit 39,7 Mrd. USD seinen Höhepunkt erreichte.

Die anhaltenden Handelsspannungen zwischen den USA und ihren Handelspartnern drohen den Dienstleistungshandel zu gefährden. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat eine Bereitschaft der Europäischen Union zur Verschärfung des Handelskriegs durch gezielte Maßnahmen gegen den Dienstleistungssektor in den USA signalisiert, einem Sektor mit erheblichen Handelsüberschüssen zwischen den USA und Europa, sollten die Verhandlungen über Zölle scheitern.

In einem Interview mit der Financial Times nannte von der Leyen die US-Tech-Giganten als potenziellen Druckpunkt und kündigte die Bereitschaft Brüssels an, eine Steuer auf digitale Werbung zu erheben, die Firmen wie Meta, Google und Facebook direkt betreffen würde.

Die jüngste Filmkooperation zwischen China und Spanien zeigt das Engagement Chinas für eine anhaltende Offenheit und die Bereitschaft zum Austausch von Marktchancen mit globalen Partnern.

Der chinesische Ministerpräsident Li Qiang und der spanische Premierminister, die der Unterzeichnung der Absichtserklärung am Freitag beiwohnten, vereinbarten eine verstärkte Kooperation in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Investitionen und technologische Innovation, die gemeinsame Unterstützung des Freihandels und der offenen Zusammenarbeit sowie die Förderung des Multilateralismus.

https://news.cgtn.com/news/2025-04-12/China-s-silver-screen-pivot-Why-U-S-tariff-policy-is-to-blame-1Cw1kkpIbni/p.html

