Die Schweizer Großbank UBS sieht trotz der großen Nachfrage noch erhebliches Potenzial für Gold. Goldman ist noch optimistischer.Trotz bereits beachtlicher Kursgewinne im bisherigen Verlauf des Jahres 2025 sieht UBS für Gold weiterhin "deutliches Aufwärtspotenzial", da makroökonomische Unsicherheiten bestehen bleiben. "Die Argumente für eine Aufstockung der Gold-Allokationen sind in diesem Umfeld überzeugender denn je - geprägt von zunehmender Zoll-Unsicherheit, schwächerem Wachstum, höherer Inflation und anhaltenden geopolitischen Risiken", schreibt UBS-Analystin Joni Teves in einer Mitteilung am Freitag. "Vor dem Hintergrund potenzieller Umbrüche im globalen Handel sowie in …