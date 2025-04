Entwickler können jetzt sichere globale Anwendungen auf Cloudflare Workers erstellen und sich dabei nahtlos mit Daten in Legacy-Clouds und lokalen Netzwerken verbinden

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Unternehmen für Konnektivitäts-Clouds, kündigte heute Workers VPC und Workers VPC Private Link an, neue Lösungen, die es Entwicklern ermöglichen, sichere, globale, Cloud-übergreifende Anwendungen auf Cloudflare Workers zu erstellen. Jetzt können Entwickler Geschäftsanwendungen mit ihrer bevorzugten Plattform erstellen und die Barrieren der bestehenden Infrastruktur und veralteter öffentlicher Clouds beseitigen.

Viele Unternehmen verfügen heute über Virtual Private Clouds (VPC) sichere, isolierte Netzwerke innerhalb einer öffentlichen Cloud, in denen sie Server, Datenbanken und Anwendungen mit anpassbaren Netzwerken und Zugriff ausführen und steuern können. VPCs sind jedoch für moderne Entwickler zu restriktiv geworden und verhindern die Einführung neuerer, erstklassiger Cloud-Produkte. Herkömmliche VPCs erfordern, dass Entwickler komplexe Netzwerkprojekte übernehmen, um verschiedene Umgebungen und bestehende Datenbanken mit modernen Rechenplattformen zu verbinden. Legacy-Clouds verlangen oft erhebliche Ausstiegsgebühren für die Übertragung von Daten zwischen Regionen oder außerhalb der Grenzen der VPC, wodurch die Daten eines Unternehmens effektiv in der VPC gefangen sind. Die Übertragung von Daten zwischen Clouds kann komplexe Sicherheitsanforderungen mit sich bringen, die höhere Kosten und einen höheren Aufwand für Sicherheitsteams erfordern. Unternehmen von heute brauchen eine private, sichere Möglichkeit, mit den von Entwicklern bevorzugten erstklassigen Cloud-Plattformen zu innovieren und zu entwickeln.

"Wir hören ständig von Entwicklern, dass sie die Freiheit haben wollen, mit Cloudflare Workers zu entwickeln, aber die alten Cloud-Anbieter machen es schwierig", sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Entwickler verdienen es, mit den Tools ihrer Wahl entwickeln zu können, unabhängig davon, wo ihre Daten gespeichert sind oder auf welche Infrastruktur sie sich verlassen. Mit unserer Expertise in den Bereichen Netzwerke, Sicherheit und Datenschutz verfügen wir über alle erforderlichen Komponenten, die Cloudflare Workers zum besten Ort für Entwickler machen, um die nächste Generation von Anwendungen zu erstellen und zu vernetzen."

Mit Workers VPC und Workers VPC Private Link können Organisationen Anwendungen auf Workers erstellen und trotzdem auf ihre Kerngeschäftsdaten zugreifen, ohne Kompromisse bei der Sicherheit eingehen zu müssen. Workers VPC ist ein moderner Ansatz für das traditionelle VPC-Modell entwickelt für Netzwerk- und Rechen-Workloads, die nicht an eine einzelne Region gebunden sind. Es gruppiert die Cloudflare-Ressourcen einer Anwendung in isolierten Umgebungen, in denen nur Ressourcen innerhalb einer Workers VPC auf einander zugreifen können. Workers VPC Private Link verbindet eine Workers VPC mit einer externen VPC in einer öffentlichen oder privaten Cloud, um eine sichere Verbindung zu Ressourcen zu ermöglichen, als wären sie in einer einzigen Cloud-Umgebung, wodurch effektiv eine einheitliche VPC über Clouds hinweg geschaffen wird. Zusammen werden diese Innovationen Entwickler in die Lage versetzen, globale Anwendungen auf Workers zu erstellen, die sich mit älteren öffentlichen Clouds und traditionellen Rechenzentren verbinden, und Entwicklern den Zugriff auf moderne Cloud-Ressourcen auf skalierbare Weise erleichtern.

Workers VPC und Workers VPC Private Link basieren auf den umfangreichen Private-Networking-Produkten von Cloudflare und werden im Laufe dieses Jahres verfügbar sein. Melden Sie sich hier an, um mehr zu erfahren.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein besseres Internet zu schaffen. Es ermöglicht Unternehmen, ihre Mitarbeiter, Anwendungen und Netzwerke überall schneller und sicherer zu machen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwickler-Tools, so dass jede Organisation die Kontrolle erhält, die sie für die Arbeit, Entwicklung und Beschleunigung ihres Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen über die Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Weitere Informationen über die neuesten Internettrends und -erkenntnisse finden Sie unter https://radar.cloudflare.com.

