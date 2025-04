The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.04.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.04.2025ISIN NameXS1220083551 GRAND CITY PROP. 15/25XS1219971774 STAND. CHART. 15/25 REGSXS1218788013 PROLOGIS INTL FD.II 15/25DE000A2LQKN9 EMIKON BL 2 54 LSA 18/25XS2156607702 ENBW INTL F. 20/25 MTNFR0013329638 CCF SFH 18/25 MTNDE000HLB30N5 LB.HESS.THR.CARRARA04I/19US02665WEF41 AM.HONDA FI. 23/25 MTNUS606822CF92 MIT.UFJ FIN. 22/26 FLRXS2090816526 TECHEM VWG. 20/25REG.SXS1791937441 SAUDI-ARABIEN 18/25 REGSEU000A4DMKV8 ESM 24-17.04.25DE000DJ9AH10 DZ BANK IS.A2553DE000A382491 KRED.F.WIED.24/34 MTNDE000NLB4R09 NORDLB 23/25DE000DW6C3Q4 DZ BANK IS.A2045XS1853998182 OTTO GMBH NTS.18/UNBEFR.XS1808351214 CAIXABANK 18/30 FLR MTNXS1807430811 ONTARIO PROV. 18/25 MTNUS370334CF96 GENL MILLS 2025