EVN AG: Die EVN verstärkt ihr Ambitionsniveau beim Klimaschutz: Erfolgreiche SBTi-Validierung eines 1,5°C-Ziels in Einklang mit dem Pariser Klimaabkommens



14.04.2025 / 09:15 CET/CEST

Im Jahr 2021 hat sich die EVN dazu entschlossen, ihr bestehendes Engagement für den Klimaschutz mit konkreten Zielen zur Reduktion ihrer Treibhausgas-Emissionen noch weiter auszubauen. Mit dem Beitritt zur Science Based Targets Initiative (SBTI) hat sich die EVN damals das Ziel gesetzt, ihren Anteil daran zu leisten, die Erderwärmung auf "deutlich unter 2°C" zu beschränken.



Diese von den vier internationalen Organisationen Carbon Disclosure Project, UN Global Compact, World Resources Institute und World Wide Fund for Nature (WWF) gegründete und geführte Initiative ermöglicht es den teilnehmenden Unternehmen, auf Grundlage des Greenhouse Gas Protocol wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen zu definieren.



"Mit diesem Schritt wurde die Treibhausgasbilanz der EVN endgültig zum integralen Bestandteil der Unternehmensstrategie. Nachdem wir seit 2021 u.a. die Kapazität unseres erneuerbaren Erzeugungsportfolios von rund 750 MW auf aktuell über 940 MW gesteigert sowie die Stromerzeugung aus Kohle endgültig beendet haben, ist es nun an der Zeit, einen Schritt weiterzugehen", fasst Stefan Szyszkowitz, Sprecher des Vorstands, die Motivation der EVN AG zusammen.



Mit dem Übergang zum 1,5°C-Ziel gehen naturgemäß verstärkte Maßnahmen im EVN Konzern einher: "Basierend auf unseren Treibhausgasemissionen im Geschäftsjahr 2021/22 bedeuten die aktuell mit SBTi abgestimmten Ziele eine Reduktion der von den Zielsetzungen umfassten Emissionen um rund 70 % bis zum Geschäftsjahr 2030/31. Das ist ein sehr ambitionierter Weg, den wir durch gemeinsame Anstrengungen schaffen werden - allen voran durch den kontinuierlichen Ausbau unserer erneuerbaren Erzeugungskapazitäten, vor allen in den Bereichen Windkraft und Photovoltaik, sowie der erneuerbaren Wärmeversorgung. Wir sind stolz, dass wir nun zum Kreis jener 75 europäischen Unternehmen der Energiewirtschaft zählen, die sich ein wissenschaftsbasiertes und verifiziertes 1,5°C-Ziel gesetzt haben. Wir möchten und werden unseren Teil dazu beitragen, um die Pariser Klimaziele einzuhalten. Das sehen wir als zentralen Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung", so Stefan Szyszkowitz.





