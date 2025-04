Lyon, Frankreich (ots) -Mit der neuen, nicht-elektrischen Variante des Afternoon PRO präsentiert Eovolt erstmals ein Faltrad ohne Elektroantrieb - für alle, die auf Leichtigkeit, Style und Innovation setzen, aber bewusst auf elektrische Unterstützung verzichten. Damit reagiert das junge französische Unternehmen auf die anhaltende Nachfrage nach konventionellen Antriebslösungen und setzt seinen strategischen Wachstumskurs fort. Die elektrische Variante des Afternoon PRO wurde bereits mehrfach mit renommierten Branchenpreisen ausgezeichnet."Mit dem Afternoon PRO non-electric bauen wir unser Portfolio gezielt aus. Die neue muskelbetriebene Version richtet sich an alle, die aktiv unterwegs sein wollen - ohne elektrische Unterstützung, aber mit maximaler Funktionalität", sagt Tabea Malchow, Vertriebsleiterin von Eovolt.Mit dem Einstieg in den Markt für Fahrräder ohne Elektroantrieb setzt Eovolt seine Diversifizierung fort. Ein Schritt, der durch die Übernahme des Vintage-Herstellers 1886 Cycle aus Saint-Étienne im vergangenen Jahr ergänzt wurde. Dieser Mix aus Innovation und gezielter Marktexpansion zahlt sich aus: 2024 verzeichnete das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 12 Prozent bei 20 Prozent mehr ausgelieferten Fahrrädern. In einem hart umkämpften Markt konnte Eovolt damit seine Position deutlich ausbauen.Performance, Komfort und Design vereintZwölf Monate intensive Tests und Prototypenentwicklung stecken im neuen Afternoon PRO. Jetzt ist die muskelbetriebene Version marktreif und kommt im Juli in Deutschland in den Handel. Konzipiert für eine einfache und optimierte Bedienung übernimmt das Faltrad zahlreiche Innovationen seines elektrischen Pendants:- Selbstverriegelnde Scharniere- Riemenantrieb- Innovativer Magnetverschluss zur stabilen Fixierung im zusammengeklappten Zustand- Verstecktes Fach zur Integration eines AirTags- Integrierte SP Connect-Halterung am Lenker- Hydraulische Shimano-Scheibenbremsen- ZentralständerDarüber hinaus bringt Eovolt mit diesem Fahrrad zusätzliche Neuerungen, um anspruchsvolle Radfahrerinnen und Radfahrer mit einem Fokus auf Performance, Komfort und Design zu begeistern:- Eine Shimano Nexus 7-Gang-Nabenschaltung mit geringem Wartungsbedarf und Gangwechsel auch im Stand- SCHWALBE® Performance Line-Reifen - schmaler als bei der E-Bike-Version, für ein geringeres Gesamtgewicht- Ein sportlich geformter Lenker für eine dynamischere Fahrweise- Zwei neue Farben: Mattschwarz und Satingrau"Das muskelbetriebene Afternoon PRO ist mehr als nur ein Fahrrad - es ist ein vielseitiger Begleiter für den urbanen Alltag, der jede Fahrt unkompliziert und spontan macht. Nach der Übernahme von 1886 Cycles wollten wir unsere Diversifikation weiter vorantreiben und uns in diesem Segment positionieren. Wir möchten den vielfältigen Bedürfnissen unserer Kundschaft gerecht werden - ob mit oder ohne elektrische Unterstützung - und gleichzeitig unser Know-how im Bereich der Falträder betonen", erklärt Luca Chevalier, Gründer von Eovolt.Eovolt treibt seine Entwicklung voran und festigt seine Position als feste Größe in der urbanen MobilitätMit einem Team von über 40 Mitarbeitenden blickt Eovolt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurück, das mit einem Umsatz von 9,7 Millionen Euro abschloss. Ein strategischer Meilenstein war dabei die erste Unternehmensakquisition: die Übernahme von 1886 Cycles mit Sitz in Saint-Étienne. Diese Expansion unterstützt das Wachstum des Unternehmens, das im Jahr 2024 insgesamt 9.200 Fahrräder ausgeliefert hat. Heute sind weltweit über 45.000 Fahrräder von Eovolt unterwegs. Auch im Geschäftskundensegment baut Eovolt seine Präsenz aus und bietet funktionale Dienstfahrräder an.Eovolt steht für französische Dynamik und Innovationskraft - ein Unternehmen, das Wachstum und Diversifizierung vereint. In wenigen Jahren hat sich das Unternehmen als feste Größe in der urbanen Mobilität etabliert, mit Lösungen, die auf das Leben in der Stadt zugeschnitten sind. Alle Fahrräder werden von Hand im hauseigenen Werk in Genas bei Lyon montiert.Save the Date - hier treffen Sie Eovolt 2025Eovolt präsentiert seine preisgekrönten Fahrräder und Neuheiten wie das Afternoon PRO auch in der neuesten Variante ohne E-Motorunterstützung in diesem Jahr noch auf weiteren Messen und Branchentreffs, u.a.:- EUROBIKE - Frankfurt: 25.-29. Juni- PRODAYS - Paris: 6.-8. JuliÜber Eovolt (eovolt.com | LinkedIn: @Eovolt Bikes (https://www.linkedin.com/company/eovolt/))Gegründet im Januar 2018 von Luca Chevalier und Baptiste Fullen, ist Eovolt ein französisches Unternehmen, das Fahrräder für den modernen Lebensstil entwickelt - elektrische, faltbare, kompakte und alltagstaugliche Modelle. Als Pionier auf dem Markt für kompakte und faltbare E-Bikes arbeitet Eovolt mit 1.000 Handelspartnern in ganz Europa zusammen. Der Hauptsitz in Genas (bei Lyon) ist Standort für Entwicklung und Montage aller Modelle durch das 40-köpfige Team. Eovolt ist Preisträger des Netzwerks Entreprendre 2022 und wurde von der Metropole Lyon als Pépites 2022 ausgezeichnet. Seitdem gehört das Unternehmen dem Cercle Pépites an.PressekontaktChristoph Seeger: +49 (0)40 207 6969 81 - christoph.seeger@corpnewsmedia.deArne Stuhr: +49 (0)40 207 6969 83 - arne.stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Eovolt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179223/6012488