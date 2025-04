Der DAX befindet sich am Montag plötzlich wieder oben auf, nachdem es eine überraschende Entspannung im Zoll-Chaos gab. Außerdem im Fokus der Börse: die Aktien von Salzgitter und Apple. Der deutsche Aktienmarkt ist dank einer leichten Entspannung im globalen Zollkonflikt mit positivem Schwung in die Osterwoche gestartet. Der DAX stieg in den ersten Handelsminuten um 2,15 Prozent auf 20.813 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Montagmorgen ...

