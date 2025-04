© Foto: Carlos Osorio/AP/dpa - dpa-Bildfunk

Bestimmte Technologie-Produkte sind von den 145%-Zöllen gegen China ausgenommen, aber nicht von allen Zöllen. Wer feiern will, muss sich beeilen, denn das nächste Zollpaket ist in Arbeit.In der Debatte um seine Handelspolitik hat US-Präsident Donald Trump am Wochenende erneut für Verwirrung gesorgt - und zugleich eine neue Eskalationsstufe in Aussicht gestellt: Bereits in der kommenden Woche will Trump neue Sonderzölle auf Halbleiter und Arzneimittel ankündigen. Das sagte der Präsident gegenüber Reportern und deutete an, dass es für "einige Produkte" noch eine gewisse "Flexibilität" geben könnte. Welche genau, ließ er offen. Die Ankündigung folgt auf ein Hin und Her rund um Ausnahmen. Ein …