News von Trading-Treff.de Nel Asa hat am Montag zum Auftakt des Handels einen kleinen Gewinn in Höhe von 0,87 % geschafft. Das ist in keiner Weise überragend, das ist noch nicht einmal eine besondere Notiz wert, da die Aktie immer noch auf weniger als 0,20 Euro notiert. Der Wert hat aber immerhin über den Zeitraum von fünf Tagen zumindest relative Stabilität gezeigt. Die Prognose ist jedoch unverändert ungünstig. Ungünstige Prognose für die Nel Asa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...