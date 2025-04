Dieburg (ots) -Ein globaler Markt von 2,78 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024, wovon 890 Mio. US-Dollar auf die USA und 1,89 Mrd. US-Dollar auf die restliche Welt entfallen. Die aktuellen Zahlen zum Markt für Brustimplantate wurden anlässlich der Vorstellung einer neuen Konsenserklärung zum Thema "Natural Breast Beauty" veröffentlicht. Die Erklärung ist eine Initiative internationaler plastischer Chirurgen, die mit Unterstützung des Politecnico gefördert und heute im Palazzo Turati in Mailand präsentiert wurde. "Es geht nicht nur um wirtschaftliche Aspekte - es ist eine Aufgabe, die persönliche Verantwortung verlangt", betont Karsten Hemmrich, CEO von Polytech Health & Aesthetics und ehemaliger plastischer Chirurg. "Wir sind Zeugen von zwei großen globalen Veränderungen: Frauen verlangen heute ein natürlicheres Erscheinungsbild - gleichzeitig wächst das Bedürfnis nach Sicherheit und wissenschaftlicher Sorgfalt in der Herstellung der Implantate."Patrick Mallucci, plastischer Chirurg der British Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgeons und Mitautor der internationalen Studie zur idealen Brustform, weist darauf hin, dass "groß nicht gleich schön" ist. Schönheit "ist eine Frage der Proportionen", erklärt er, "idealerweise liegt das Verhältnis zwischen oberem und unterem Pol der Brust bei etwa 45 zu 55. Dies führt zu einem leicht konkaven oberen Teil und einem volleren, runderen unteren Bereich, der ein harmonisches, volles Aussehen erzeugt - es ist Geometrie, nicht Improvisation."Pressekontakt:Paul Mooney - Head of Global MarketingTel.: +35 387 29 01 528E-Mail-Adresse: p.mooney@polytechhealth.comOriginal-Content von: POLYTECH Health & Aesthetics GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132623/6012551