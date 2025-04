Tegernsee (ots) -"Natürlich! Kreuth." - Runde Drei: In den Pfingstferien werden Besucher und Einheimische das dritte Mal dazu eingeladen, Kreuth und die umliegende Berglandschaft kennenzulernen. Vom 08. bis zum 21. Juni finden im Bergsteigerdorf zahlreiche Veranstaltungen unter dem Motto "Natur und Regionalität" statt. Vor zwei Jahren wurde die Veranstaltungsreihe auf Initiative und unter Federführung der Tegernseer Tal Tourismus GmbH ins Leben gerufen.Zwischen grasenden Alpakas auf der Weide zur Ruhe kommen und den Steinadlern in ihrem natürlichen Habitat begegnen. Die Herausforderungen heutiger Almbewirtschaftung erfahren und das alltägliche Leben sowie die Arbeit auf der Alm hautnah kennenlernen. Die Veranstaltungsreihe "Natürlich! Kreuth." lädt Groß und Klein zum dritten Mal dazu ein, die Natur und die Region rund um Kreuth auf ganz besondere Art und Weise zu entdecken. In den Pfingstferien gibt es im Bergsteigerdorf auch in diesem Jahr wieder vielseitige Natur- und Erlebnisveranstaltungen - für die ganze Familie. Wie im letzten Jahr macht den Auftakt zur zweiwöchigen Veranstaltungsreihe "Natürlich! Kreuth." der Aktionstag "Natürlich am Wallberg" am 8. Juni. Hoch über dem Tegernsee können sich die Besucher auf Führungen zwischen Wallberg Bergstation, Setzberg und Gamsbeobachtungsstation Grubereck freuen, wo sie mehr über die heimische Flora und Fauna und die Naturschutzmaßnahmen im Gebiet erfahren. Begleitet wird die Aktion von Gebietsbetreuern im Mangfallgebirge, Naturschutz-Rangern, der Bergwacht Rottach-Egern, der DAV-Sektion Tegernsee, der Almgenossenschaft Wallberg und der Naturschutzbehörde des Landratsamtes Miesbach. Neben der Auftaktveranstaltung können sich die Teilnehmer auf eine Vielzahl weiterer Erlebnisse freuen. Entspannung pur bietet eine Yogaeinheit mit den Alpakas des Alpakahofs Tegernsee, während die "Kuhltour" dazu einlädt die Naturkäserei Tegernsee Land auf eine ganz neue Weise kennen zu lernen. Die Tegernseer Heimatführern machen sich auf die Suche nach dem "König der Lüfte" und folgen den Spuren der Wittelsbacher. Auf einer Wanderung durch den heimischen Bergwald teilt ein Förster Interessantes über dessen Bewirtschaftung. Für die kleinen Entdecker gibt es ebenso spannende Abenteuer: Für Kinder geht es im Weißachtal auf Schatzsuche oder zum Aktionstag Kindermountainbiken aufs Fahrrad. Auch eine kulinarische und musikalische Untermalung darf nicht fehlen. Auf der Schwarzentenn-Alm wird es bei zünftiger Musik und bayrischen Schmankerln gemütlich. Andreas Kimpfbeck, Produktmanager der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) für den Bereich Aktiv, erklärt: "In diesem Jahr steht die Veranstaltung unter dem Motto Almwirtschaft. Wir möchten den Teilnehmern auf interessante und unterhaltsame Weise näherbringen, wie eng Natur, Kultur und Almwirtschaft miteinander verknüpft sind. Besonders ans Herz legt Kimpfbeck den Besuchern die Almführung "Natur und Kulturlandschaft auf der Alm erleben" (08.06., 11:00 Uhr), die beiden Almwanderungen "Leben und Arbeiten auf der Alm" (12.06., 9:30 Uhr) sowie "Auf den Spuren der Wittelsbacher - Von Kühen und Königen" (14.06., 9:30 Uhr).Für fast alle Veranstaltungen ist vorab eine Anmeldung erforderlich. Mit der Siegelverleihung zum Bergsteigerdorf hat sich Kreuth 2018 dem Thema Nachhaltigkeit auf ganz besondere Weise verpflichtet. Dazu gehört, Natur und Landschaft zu erhalten, Traditionen und Brauchtum zu pflegen und die regionalen Kreisläufe und Produzenten zu stärken.Nähere Infos zur Anmeldung, Anfahrt, Ausrüstung sowie Teilnahmebedingungen auf www.tegernsee.com/natuerlich-kreuthPfingstsonntag, 08.06.2025 (VT 09.06.) | 09:00 - 15:00 UhrAKTIONSTAG "NATÜRLICH AM WALLBERG"Auftaktveranstaltung mit Gebietsbetreuern, Rangern, Bergwacht, DAV, Almgenossenschaft, Naturschutzbehörde LRA MiesbachTreffpunkt: Bergstation Wallbergbahn (Ermäßigung bei der Anreise mit dem ÖPNV),Kosten: Eintritt frei, zzgl. Wallbergbahn, ParkgebührPfingstsonntag, 08.06.2025 (VT 09.06.) | 11:00 - 13:00 UhrNATUR UND KULTURLANDSCHAFT AUF DER ALM ERLEBENAlmführung mit dem Almwirtschaftlichem Verein, Almgenossenschaft, LRA Miesbach Umwelt und NaturschutzTreffpunkt: Hintermauer-Alm, zwischen Bergstation und WallberggipfelKosten: Eintritt frei, zzgl. Wallbergbahn, ParkgebührDienstag, 10.06.2025 | 09:30 - 13:00 UhrBEWIRTSCHAFTUNG DES BERGWALDES - Unterwegs mit dem FörsterWanderung durch den heimischen Bergwald mit dem Forstrevierleiter Hannes DeiningerTreffpunkt: Parkplatz Klamm Nord - Aufstieg zur Schwarzentenn-AlmKosten: Eintritt frei, zzgl. ParkplatzgebührenMittwoch, 11.06.2025 | 09:30 - 12:30 UhrAKTIONSTAG KINDERMOUNTAINBIKENAktionstag für Kinder mit Andrea Meier von der Mountainbikeschule KreuthTreffpunkt: Parkplatz HirschberglifteKosten: 30,00EUR zzgl. ParkplatzgebührenDonnerstag, 12.06.2025 I 09:30 - ca. 14:30 UhrLEBEN UND ARBEITEN AUF DER ALMWanderung zur Königsalm mit Heimatführer Christian SchönnagelTreffpunkt: Parkplatz Gernberg/SiebenhüttenKosten: 12,00 EUR | mit TegernseeCard 6,00 EUR | mit Gästekarte 11,00 EUR, zzgl. ParkplatzgebührenFreitag, 13.06.2025 | 11:00 - 12:00 UhrSCHAUKÄSEN IM BERGSTEIGERDORF KREUTH - Gesunde Frische aus der NaturSchaukäsen für große und kleine Käseliebhaber mit Christian SallerTreffpunkt: Käsealm KreuthKosten: Eintritt freiSamstag, 14.06.2025 | 09:30 - ca. 14:30 UhrALMWANDERUNG AUF SPUREN DER WITTELSBACHER - Von Kühen und KönigenWanderung zur geschichtsträchtigen Königsalm mit Heimatführer Mathias RuhdorferTreffpunkt: Wanderparkplatz Wildbad KreuthKosten: 12,00EUR I mit TegernseeCard 6,00EUR I mit Gästekarte 11,00EUR, zzgl. Parkplatzgebühr07./15./22.06.2025 | 16:00 - 17:00 UhrALPAKA-YOGA AUF DER WEIDEDen Alpakas, für eine Stunde, auf der Weide ganz nah sein.Treffpunkt: Alpakahof TegernseeKosten: 10,00 EURMontag, 16.06.2025 | 10:00 - 12:30 UhrKUHL TOUR: VON DER KUH ZUM KÄSE"Kuhle" Besichtigungstour durch die Naturkäserei Tegernseer Land inklusive Stallbesichtigung mit Sophie ObermüllerTreffpunkt: Schärf-Hof, Schärfen 18, 83708 KreuthKosten: 15,00 EUR inkl. Käseverkostung I 10,00 EUR für Schüler, Studenten, AZUBIS und Personen mit Schwerbehindertenausweis, zzgl. ParkplatzgebührDienstag, 17.06.2025 | 09:30 - ca. 14:30 UhrSTEINADLERWANDERUNG ZUR HOCHALMKönigliche Ausblicke und Geschichten mit Heimatführer Toni WackersbergerTreffpunkt: Parkplatz Stuben-HochalmKosten: 12,00 EUR | mit TegernseeCard 6,00 EUR | mit Gästekarte 11,00 EURKinder bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres in Begleitung eines Erwachsenen kostenfrei, zzgl. ParkplatzgebührMittwoch, 18.06.2025 | 10:00 - 12:00 UhrKRÄUTERFÜHRUNG - Leben im Einklang mit der NaturKräuterkunde für größere Kinder und Erwachsene mit Kräuter-Expertin Marianne StadlerTreffpunkt: Hirschberglerhütte, Wallbergstraße 4Kosten: 10,00 EUR | mit Gästekarte und TegernseeCard kostenfrei, Kinder bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres in Begleitung eines Erwachsenen kostenfreiFreitag, 20.06.2025 | 08:00 - 09:00 UhrBERGLUFT-YOGA IN DER MORGENSONNEVitalisierende Yoga-Stunde am Morgen im Warmfreibad KreuthTreffpunkt: 07:45 Uhr I Tourist-Information KreuthKosten: 15,00EUR, zzgl. gegebenenfalls Parkplatzgebühren, Frühschwimmen ab 2,50Freitag, 20.06.2025 | 09:30 - 13:30 UhrDAS BERGSTEIGERDORF KREUTH - Wanderung mit den Tegernseer HeimatführernUnterhaltsame Wanderung mit dem Tegernseer Heimatführer nach Wildbad Kreuth, in die idyllische Wolfsschlucht und nach Siebenhütten, mit Alm-BrotzeitTreffpunkt: Tourist-Information KreuthKosten: 10,00 EUR | mit TegernseeCard 5,00 EUR | mit Gästekarte 9,00 EUR I Kinder bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres in Begleitung eines Erwachsenen kostenfrei, zzgl. Parkplatzgebühr, EinkehrSamstag, 21.06.2025 | 10:00 - 13:00 UhrFINDE DEN KLOSTERSCHATZ IM WESSACHTALSpannende Suche nach dem Klosterschatz für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren im Weissachtal mit Heimatführer Thomas TomaschekTreffpunkt: Parkplatz Gernberg-SiebenhüttenKosten: 9,00 EUR | mit TegernseeCard 5,00 EUR | mit Gästekarte 8,00 EUR, zzgl. ParkplatzgebührenSamstag, 21.06.2025 | 14:00 - 16:00 UhrMUSI AUF DER SCHWARZENTENN-ALMMusikalische Einkehr für alle, die sich nach der Bewegung in der herrlichen Kreuther Natur auf kulinarische Schmankerl bei zünftiger Musik freuenOrt: Schwarzentenn AlmKosten: Eintritt frei, zzgl. Parkplatzgebühren, Einkehr in der Schwarzentenn AlmPressekontakt:Pressekontakt: Claudia Mach, Tegernseer Tal Tourismus GmbH,Hauptstraße 2, 83684 Tegernsee, presseservice@tegernsee.comOriginal-Content von: Tegernseer Tal Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128141/6012546