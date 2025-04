EQS-Media / 14.04.2025 / 10:26 CET/CEST





Das RWA-Projekt FEXSE revolutioniert die Investmentwelt, indem es Kunstwerke, Immobilienprojekte und Luxusgüter mit der Tokenisierung Technologie der nächsten Generation auf die Blockchain überträgt. Durch die Umwandlung von hochwertigen Sachwerten in digitale Token wird der Zugang zu einer breiten Investorenbasis erweitert und bietet Bruchteilseigentum, verbesserte Liquidität und globale Reichweite. LONDON - FEXSE, ein RWA-Projekt der nächsten Generation, hat seine Tokenisierung Plattform gestartet, die die Investment Landschaft neu gestalten soll. Als Token-Studio ermöglicht FEXSE die Tokenisierung verschiedener Anlageklassen - darunter Kunstwerke, Immobilien, Investmentfonds und Luxusgüter - und verwandelt sie in investierbare digitale Vermögenswerte auf der Blockchain. "Wir sind hier, um die Art und Weise, wie Menschen investieren, zu verändern", sagt Bünyamin Saraç, Marketing Director bei FEXSE. "Mit unserer Tokenisierungstechnologie öffnet FEXSE Privatpersonen aller Einkommensschichten die Tür, um Zugang zu Großprojekten und hochwertigen Vermögenswerten zu erhalten und in diese zu investieren." Bietet regelmäßige Renditen durch Mieteinnahmen Das Thema Real-World-Assets (RWA) wird voraussichtlich auch im Jahr 2025 eine große Rolle spielen und bis 2030 einen Markt von 4 Billionen US-Dollar (3,5 Billionen Euro) begründen. Die Tokenisierungstechnologie, die die Umwandlung von physischen Vermögenswerten in Blockchain-basierte Token ermöglicht, bietet eine noch nie dagewesene Transparenz, Liquidität und Zugänglichkeit in der Investitionslandschaft. FEXSE ist einer der ersten Pioniere in diesem zukunftsträchtigen Markt und hat sich an der Spitze positioniert. Mit dem Modell der dezentralen autonomen Organisation (DAO) stellt FEXSE sicher, dass die Token-basierten Assets von der Community verwaltet werden und Entscheidungen durch dezentrale Protokolle getroffen werden. Investoren auf dem FEXSE-Marktplatz erhalten nicht nur Zugang zu erstklassigen realen Vermögenswerten, sondern profitieren auch von der Möglichkeit, regelmäßige Renditen wie Mieteinnahmen und andere periodische Erträge zu erzielen, die an den zugrunde liegenden Vermögenswert gebunden sind. FEXSE nutzt Sicherheitsprotokolle und Smart Contracts, um den Anlegerschutz und die Integrität der Transaktionen zu gewährleisten. Luxusuhren und Immobilien auf der Blockchain Mit der Mission, Investitionen zu demokratisieren und eine Vision für eine vollständig tokenisierte Zukunft, hat das RWA-Projekt FEXSE seine ersten tokenisierten Vermögenswerte auf dem FEXSE-Marktplatz gelistet. Zu den ersten Angeboten gehören ausgewählte Immobilienprojekte in Montenegro und Izmir sowie The Godfather, ein ikonisches Modell der weltbekannten Uhren- und Schmuckmarke Jacob & Co. Der luxuriöse Zeitmesser mit einem Listenpreis von 600.000 US-Dollar (530.888 Euro) wurde in 6.000 Einheiten zu einem Preis von je 100 USDT in Tokenform angeboten. Durch dieses Angebot ermöglicht FEXSE einen breiteren Zugang zu traditionell exklusiven Vermögenswerten durch Bruchteilseigentum auf der Blockchain. "Unsere innovative Technologie ermöglicht es Anlegern, sich mit geringem Kapital an hochwertigen Vermögenswerten zu beteiligen und regelmäßige Einkommensströme zu erzielen", sagte er. "Unsere sichere Infrastruktur und transparente Prozesse beseitigen traditionelle Barrieren und machen Investitionen in Immobilien und andere Sachwerte zugänglicher denn je." Token Studio soll für alle Nutzer offen sein FEXSE hat sich zum Ziel gesetzt, den Zugang zu traditionellen Anlageinstrumenten zu erweitern, die Liquidität zu erhöhen, eine Teilbeteiligung zu ermöglichen und das Finanz-Ökosystem zu demokratisieren, und bereitet die Einführung von Token-Versionen von Rohstoffen wie Gold und Silber vor. Eines seiner vorzeige produkte, Token Studio, wird es vermögen eigentümern ermöglichen, ihre Vermögenswerte - von Immobilien über Kunstwerke bis hin zu Luxusgütern - in Token zu verwandeln und sie einem globalen Anlegerkreis zugänglich zu machen. Saraç betonte, dass die RWA-Tokenisierung die Transaktionskosten im Vergleich zu traditionellen Finanzsystemen um bis zu 30 % senken kann: "Durch das FEXSE Token Studio können Besitzer von Immobilien, Kunstwerken oder Luxusgütern ihre Bestände auf die Blockchain übertragen. Dies öffnet die Tür für hochwertige Vermögenswerte überall auf der Welt, um die globale Investorengemeinschaft zu erreichen." Das FEXSE-Weißbuch und weitere Details über das Projekt sind unter fexse.com verfügbar. Kontakt: Bünyamin Saraç benjamin@fexse.com

