Kratos-Aktien steigen um 71% im Jahresvergleich. Analysten sehen weiteres Wachstumspotenzial bei hoher Bewertung.

Die Kratos Defense & Security Solutions Aktie verzeichnete in der vergangenen Woche einen beachtlichen Kursanstieg von knapp 8 Prozent und liegt damit bei 29,38 Euro (Stand: 14. April 2025, 09:33 Uhr). Besonders auffällig ist die langfristige Performance des Unternehmens aus der Luft- und Raumfahrtindustrie: Im Jahresvergleich konnte die Aktie um satte 71,12 Prozent zulegen und notiert derzeit etwa 46 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch noch rund 18 Prozent unter dem zuletzt erreichten Jahreshoch. Die Marktkapitalisierung des Verteidigungs- und Sicherheitsunternehmens beläuft sich aktuell auf etwa 4,5 Milliarden Euro, was die wachsende Bedeutung des Konzerns im Verteidigungssektor unterstreicht.

Analysten sehen weiteres Potenzial trotz hoher Bewertung

Die Analystengemeinde zeigt sich überwiegend optimistisch für die Zukunftsaussichten von Kratos. Von den zwölf Analysten, die das Unternehmen beobachten, empfehlen zwei Drittel die Aktie zum Kauf oder zur Übergewichtung, während ein Drittel zum Halten rät. Bemerkenswert ist, dass kein einziger Analyst einen Verkauf empfiehlt - ein deutliches Vertrauenszeichen. Das durchschnittliche Kursziel wurde in den vergangenen vier Monaten spürbar nach oben korrigiert, was auf verstärktes Vertrauen in die Geschäftsentwicklung hindeutet. Allerdings bleibt die Bewertung mit einem erwarteten KGV von 57,47 für 2025 recht ambitioniert. Anleger sollten beachten, dass Kratos am 30. April seine Ergebnisse für das erste Quartal 2025 veröffentlichen wird, was kurzfristige Kursimpulse liefern könnte.

