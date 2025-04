München (ots) -Fynn Kliemann war einer der erfolgreichsten YouTuber Deutschlands, sorgte unter anderem mit DIY-Heimwerker-Videos für Millionenklicks, stürmte die Musik-Charts und designte Kleidung. Dann zerstörte ein Enthüllungsvideo von TV-Moderator Jan Böhmermann nicht nur die Glaubwürdigkeit des Influencers, sondern auch seine Karriere. Kliemann zog sich zurück. Vom Aufstieg, Fall und einem erhofften Comeback erzählt die Dokumentation "Fynn Kliemann - Ich hoffe, ihr vermisst mich", die ab 17. April in der ARD Mediathek zu sehen sein wird.Die Kultur-Dokumentation handelt von Fynn Kliemann, dem selbsternannten "Heimwerker-König" und YouTube-Tausendsassa. Er wurde berühmt mit Videos im DIY-Stil, mit seiner Musik und durch die Renovierung eines Hausboots mit Singer-Songwriter Olli Schulz. Außerdem gründete er im niedersächsischen Rüspel das "Kliemannsland", eine Art Abenteuer-Spielplatz und Kreativstätte für Erwachsene, in dem man gemeinsam mit ihm anpacken und "Dinge bauen" kann. Mehrere Unternehmensgründungen folgten, etwa für Musik- und Film-Produktionen oder Merch-Kleidung.Der Absturz der öffentlichen Figur Fynn KliemannIm Mai 2022 endet Kliemanns Höhenflug abrupt: Der TV-Moderator Jan Böhmermann warf ihm in seiner Show betrügerische Geschäfte mit Corona-Masken vor. Es folgte der Absturz der öffentlichen Figur Fynn Kliemann. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen ihn eingeleitet. Er verlor Geschäfts- und Werbe-Partner.Viele Follower und Fans zeigten sich enttäuscht darüber, dass Kliemann, der sich stets als integer und moralisch auf der richtigen Seite inszeniert hatte, nicht nur beim Produktionsland der Masken gelogen haben soll, sondern vermeintlich auch wissentlich fehlerhafte Masken an Geflüchtete gespendet haben soll. Kliemann irritierte mit einem Video, in dem er eine "woke, linke Szene" angriff, und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück.Dokumentation zeigt ein intimes PsychogrammDie Autorin Mariska Lief begleitete den Influencer über mehrere Monate bei seinem Versuch eines Comebacks: mit neuem Musikalbum und Kunstausstellung. Was die Ereignisse um den Skandal mit ihm gemacht haben, welche Lehren er daraus zieht und wie Wegbegleiter:innen sowie Kritiker:innen ihn und seine Geschichte beurteilen, davon erzählt die Dokumentation. Sie liefert ein intimes Psychogramm von Fynn Kliemann nach seinem tiefen Sturz. Zu Wort kommen unter anderem Starkoch und TV-Moderator Tim Mälzer, Journalistin und Podcasterin Jule Lobo, Publizist und Autor Sascha Lobo, der YouTuber und Rechtsanwalt Christian Solmecke sowie die YouTuber "Zeo" und "Der Dunkle Parabelritter".Die Dokumentation erzählt auch von der Influencer-Welt, in der der Kampf um Aufmerksamkeit zur Sucht werden kann. Sie blickt kritisch auf die Medienöffentlichkeit und auf unsere Fehlerkultur: Wann darf oder sollte es so etwas wie Vergebung und Rehabilitation geben?"Fynn Kliemann - Ich hoffe, ihr vermisst mich" ist eine Produktion des hr, BR, ARD Kultur, rbb und MDR für die ARD.Fynn Kliemann - Ich hoffe, ihr vermisst mich", ab 17. April in der ARD Mediathek, am Montag, 21.04. um 16:45 Uhr im hr, am Sonntag, 11.05. um 23:50 Uhr im BR und am Dienstag, 6. Mai 2025 um 22:55 Uhr im rbb Fernsehen.Im Vorführraum des Ersten steht die Dokumentation zur Ansicht bereit.Fotos erhalten Sie unter www.ard-foto.de.Pressekontakt:Mirja Bauer, ARD-Programmdirektion/ Presse und InformationTel.: 089/558944-865, E-Mail: Mirja.Bauer@ard.deJanina Schmid, hr Kommunikation, Tel.: 069 1554498, E-Mail: Janina.Schmid@hr.deSebastian Hübl, hr Kommunikation, Tel. 069 155 3789, E-Mail sebastian.huebl@hr.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/6012617