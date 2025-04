Brüssel (www.anleihencheck.de) - Der Handelskrieg ist nicht vorbei: Was US-Präsident Donald Trump getan hat, war lediglich ein taktischer Rückzug, so Nicolas Forest, Chief Investment Officer bei Candriam. Wir seien kurz vor einem 'Liz Truss'-Szenario gestanden. Deshalb habe die Trump-Regierung ihren Kurs geändert. Der Ausverkauf am Anleihemarkt sei ein echtes Warnsignal gewesen, das den Stress der Hedgefonds und die erheblichen Verkäufe asiatischer Anleger offenbart habe. Man dürfe nicht vergessen, dass die USA massive Schulden refinanzieren müssten. ...

