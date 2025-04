Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die neue Woche startet zumindest datenseitig ruhig, so die Analysten der Helaba. Ob dies für das Thema Handelspolitik auch gelten werde, sei offen. Im Datenkalender würden sich erst morgen interessante Einträge finden. Mit dem ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen stehe hierzulande ein vielbeachtetes Stimmungsbarometer zur Veröffentlichung an. Die Umstände der Erhebung könnten kaum ungünstiger gewesen sein, denn die aggressive Zollpolitik der USA und die Gegenreaktionen vor allem in China hätten die Weltbörsen in Aufruhr gebracht und auch den US-Dollar und die US-Treasuries belastet. Die konjunkturellen Perspektiven hätten sich getrübt und so sei mit einem Einbruch des ZEW-Erwartungssaldos zu rechnen. ...

