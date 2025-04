Die chinesische Regierung verzögert offenbar die Genehmigung der Pläne von Geely, Elektroautos von Renault in Brasilien bauen zu lassen, sowie von BYD, eine Fabrik in Mexiko zu errichten. Hintergrund sollen die neuen US-Zölle sein, die zu wirtschaftlicher Unsicherheit führen, aber auch Angst vor Wissenstransfer ins Ausland. Dass China die Genehmigung für die Pläne der chinesischen Autohersteller Geely und BYD, Autos in Lateinamerika zu produzieren, ...

