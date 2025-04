© Foto: Mary Altaffer/AP/dpa

Anleger sollten laut dem führenden Marktstrategen der Bank of America bei Rallyes verkaufen. Wann der richtige Zeitpunkt zum Wiedereinstieg sein könnte, analysieren Die Strategen der Bank of America.Angesichts der wachsenden Nervosität rund um die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle und deren weitreichende Folgen sei es derzeit klüger, auf politische Entscheidungen zu warten, bevor man weiteres Kapital investiert, so Michael Hartnett, Chef-Investmentstratege der Bank. Die Empfehlung der Bank of America lautet daher: "Sell the rip" - also Gewinne bei Kursanstiegen mitnehmen, schreit Hartnett in seiner wöchentlichen Notiz zu den Kapitalflüssen an der Wall Street. Darüber hinaus rät …