Bern (ots) -Mitte Mai 2025 geht in Basel der grösste Musikevent der Welt über die Bühne: der Eurovision Song Contest (ESC). Die SRG überträgt das Final sowie die vorgängigen Halbfinalrunden live im Fernsehen. Gemeinsam mit der Tochtergesellschaft SWISS TXT stellt die SRG sicher, dass die drei Fernsehshows in der Schweiz über Gebärdensprache, Untertitelung und Audiodeskription auch für Menschen mit einer Hör- oder Sehbehinderung zugänglich sind.Die SRG organisiert den Eurovision Song Contest (ESC) 2025 nicht nur, sie überträgt ihn auch live im Fernsehen. Ausserdem stellt die SRG in Rücksprache mit den Sinnesbehindertenverbänden sicher, dass die Bedürfnisse von hör- oder sehbehinderten Menschen berücksichtigt werden und die Sendungen rund um den Grossevent auf RSI, RTS und SRF barrierefrei zugänglich sind.Halbfinale und Final des ESC in den drei Schweizer GebärdensprachenGehörlose und hörbehinderte Menschen können die beiden Halbfinale und das Final des ESC 2025 live in Gebärdensprache mitverfolgen (siehe Tabelle). Gebärdensprachdolmetscher:innen übersetzen die Präsentation der einzelnen Länder sowie den Kommentar live in die Deutschschweizerische (DSGS), die Französische (LSF) und die Italienische Gebärdensprache (LIS). Die 37 Songs werden von gehörlosen Muttersprachler:innen vorproduziert und in die internationale Gebärdensprache übersetzt - ein Novum für die Dolmetscher:innen. "Musik ist nicht nur Klang, sondern auch Emotion, Rhythmus und Atmosphäre. Die Herausforderung liegt darin, all das visuell erfahrbar zu machen - durch Körpersprache, Mimik, ikonische Gebärden und kreative Metaphern", erklärt Gebärdensprachdolmetscherin und Coach Barbara Rossier. "Mein Team und ich haben in einem Workshop erarbeitet, wie wir Musik in visuelle Poesie verwandeln können, die ein internationales, gehörloses Publikum nicht nur versteht, sondern auch spürt. Wir freuen uns, dass wir unsere Kompetenzen in diesem Bereich dank einer Kooperation mit der Stiftung "Denk an mich" nachhaltig ausbauen können." Insgesamt stehen für die gesamte ESC-Produktion 16 Gebärdensprachdolmetscher:innen für die SRG im Einsatz.Weitere Informationen zum Thema:- "Gebärdensprache und Musik - eine Liebesgeschichte" (https://www.srf.ch/play/tv/signes-in-gebaerdensprache/video/gebaerdensprache-und-musik---eine-liebesgeschichte?urn=urn:srf:video:252771ff-ef65-4a66-85db-d0a42b86b6b5)- "Musikdolmetschen" (https://www.srf.ch/play/tv/signes-in-gebaerdensprache/video/musikdolmetschen?urn=urn:srf:video:e896afe8-e68b-41b5-9721-3c6e0a83472c)Vollumfängliche Untertitelung im Fernsehen, online und via HbbTVEin weiterer Bestandteil des barrierefreien Angebots der SRG sind Untertitel. Über den Teletext und via HbbTV können im Fernsehen deutsche, französische und italienische Untertitel eingeblendet werden. Die Songs werden in Originalsprache untertitelt. Am Folgetag der Halbfinal- und Finalsendung sind die untertitelten Videos online über die Apps Play RSI, Play RTS und Play SRF abrufbar.Live-Audiodeskription für Menschen mit SehbehinderungWas tragen die drei Moderatorinnen? Wie sieht das Bühnendekor aus? Und wie reagiert das Publikum auf die Auftritte der Musiker:innen? Diese und weitere Informationen erhalten Menschen mit einer Sehbehinderung über die Audiodeskription im dritten Tonkanal von SRF 1 (auf Schweizerdeutsch), RTS 1 (auf Französisch) und RSI LA 1 (auf Italienisch). Die akustische Beschreibung zum Fernsehbild wird ergänzend zu den Kommentator:innen und den Liedern gesprochen. "Wir wissen oft nicht genau, wann die Sprechpausen kommen. Ausserdem sind die Sprechpausen sehr kurz. Doch genau in diesen wenigen Sekunden liegt unsere Chance, eine Situation so präzise, bildhaft und berührend zu beschreiben, wie irgendwie möglich", erklärt Tanja Morana, Leiterin Accessibility Services Zürich bei SWISS TXT. Es handelt sich beim ESC um die erste nationale Unterhaltungssendung, die in drei Landessprachen live audiodeskribiert wird. Gespräche mit Betroffenen sowie Studien zeigen (https://www.srgssr.ch/de/news-medien/news/menschen-mit-einer-sehbeeintraechtigung-aeussern-grosse-zufriedenheit-mit-den-srg-angeboten), dass Live-Audiodeskription ein grosses Bedürfnis ist. Deshalb wollen die SRG und ihre Tochtergesellschaft SWISS TXT ihr Angebot in diesem Bereich erweitern.Barrierefreies Angebot vor OrtESC-Fans, die vor Ort in der St. Jakobshalle sind, haben über ihr Smartphone Zugriff auf das Webangebot von "accessify.live" und damit auf das barrierefreie Programmangebot der SRG. Besucher:innen mit Hörgeräten oder Cochlea-Implantaten können sich ebenfalls mit accessify.live verbinden, um die Moderation in der Halle über den ultraschnellen Audiostream zu hören - und bei Bedarf mitzulesen und zu übersetzen. Auch steht eine Funkanlage zur Verfügung, welche Besucher:innen mit Hörhilfen alternativ nutzen können.__________________________________________________________________________Radio und Fernsehen für alleVerschiedene Hilfsmittel und Technologien helfen Menschen mit einer Sinnesbehinderung, Medien zu konsumieren. Untertitelung, Gebärdensprache und Audiodeskription gehören zu den wichtigsten Angeboten, welche die SRG für Menschen mit einer Sinnesbehinderung erbringt (RTVG, Art. 7 (https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2007/150/20220101/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2007-150-20220101-de-pdf-a-2.pdf)). Bereits heute untertitelt die SRG 84 Prozent ihrer Sendungen und übersetzt jährlich 1283 Sendestunden in Gebärdensprache und 1846 Sendestunden in Audiodeskription (Zahlen 2024). 