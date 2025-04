Baar (ots) -Alors que le métal précieux gagne en importance à l'international, il reste encore souvent un trésor inexploré en Suisse. Bien que ce métal précieux soit qualifié de « petit frére » de l'or, il a pu enregistrer une augmentation de prix de 29 % rien qu'en 2024. Une enquête représentative réalisée récemment par l'institut de sondage YouGov pour le compte de Degussa révéle que pour de nombreux investisseurs, l'argent reste encore une niche, à une étonnante exception prés: la jeune génération a su voir son potentiel et investit de plus en plus dans ce métal aux multiples facettes.L'argent, bien plus qu'un bijou: un investissement sous-estiméL'argent fait partie de notre quotidien, mais la plupart du temps, c'est sous la forme d'un bijou ou d'un objet de décoration. En revanche, il reste encore au second plan dans le domaine des investissements. Seules trois pour cent des personnes interrogées détiennent de l'argent sous forme de produits financiers comme les ETF ou les certificats. Les investissements physiques classiques, comme les lingots ou les piéces, sont également encore assez peu répandus, avec environ 14%. A titre de comparaison, l'or, considéré comme un investissement stable, est présent dans nettement plus de foyers.Les jeunes adultes misent sur l'argent et sur l'avenirBonne nouvelle: les 18-24 ans s'intéressent de plus en plus à l'argent pour investir. Déjà neuf pour cent de cette classe d'âge ont investi dans ce métal, soit prés du double par rapport à la population moyenne. Pour Christian Rauch, PDG de Degussa, c'est un signal fort: «Nous voulons rendre les métaux précieux accessibles à tous, et en particulier aux jeunes qui commencent déjà à penser à demain. L'argent permet de commencer à investir, même pour les petits budgets.»Un prix d'entrée attractif combiné à un engouement croissant pour les technologies d'avenir, notamment dans les domaines du photovoltaïque et de l'électromobilité, rend l'argent particuliérement intéressant aux yeux des jeunes investisseurs. En effet, l'argent jour un rôle clé dans beaucoup de ces technologies essentielles. «L'argent représente l'innovation, l'avenir et la stabilité, et les jeunes s'en rendent compte de plus en plus», poursuit le PDG.Un grand potentiel d'investissement reste encore méconnu à cause du manque d'information.Malgré ces signaux positifs, beaucoup d'investisseurs restent sur la réserve: 20 % prévoient actuellement d'investir plus dans l'argent à l'avenir. Environ 47 % ne l'envisagent pas du tout actuellement, et 25 % sont indécis. Cela est principalement dû à un manque de connaissances sur les avantages concrets de l'argent. Quarante-sept pour cent des personnes interrogées ne voient pas de différence par rapport à l'or, et seul 35 % considérent que son prix plus abordable est un atout. Seuls 38 % de la population ont conscience du potentiel considérable qui réside dans les technologies d'avenir. Pourtant, c'est précisément là que réside une opportunité de taille: un travail d'information peut aider à affiner la façon dont les gens considérent l'argent, afin qu'ils n'y voient plus simplement le « petit frére » de l'or, mais un investissement à part entiére avec de fortes perspectives.Une performance de taille, un argument de poidsEn effet, les chiffres sont sans équivoque: depuis mars 2020, le prix de l'argent a plus que triplé, passant de 11 euros à 31 euros. Rien qu'en 2024, l'argent a progressé de 29% en euros et de 21% en dollars. L'effet combiné de la demande industrielle: et de l'intérêt croissant des investisseurs confére à ce métal une dynamique impressionnante,que beaucoup d'investisseurs sous-estiment jusqu'à présent.A propos de l'enquêteLes données de cette enquête reposent sur des entretiens en ligne réalisés auprés des membres du panel YouGov qui ont accepté de participer. L'enquête a été menée entre le 18 et le 21 février 2025, et un total de 1 015 personnes ont été interrogées. L'échantillon a été pondéré en fonction de l'âge, du sexe et de la région, et les résultats sont représentatifs de la population résidant en Suisse âgée de 18 ans et plus.A propos de Degussa GoldhandelDans l'univers des métaux précieux, le nom de Degussa rime avec qualité et constance. Degussa Goldhandel est un partenaire compétent pour les lingots d'investissement et les piéces d'investissement certifiés, qui propose des services complets pour les investissements en métaux précieux. L'entreprise a réussi à atteindre la position de leader sur le marché européen parmi les négociants en métaux précieux qui ne dépendent pas des banques. L'entreprise, qui emploie environ 220 personnes, posséde actuellement 16 bureaux en Allemagne, en Suisse, en Espagne et au Royaume-Uni.