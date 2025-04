Berlin / Hamburg (ots) -Die APOTHEKENTOUR 2025 powered by APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE gastierte am vergangenen Wochenende in Hamburg: Knapp 3.200 Apotheker:innen, PTA und PKA aus dem Norden kamen in den Schuppen 52. Rund 160 Vorträge und mehr als 40 Messestände der Partnerunternehmen mit Informationen zu Innovationen, Marken, Indikationen und Dienstleistungen standen im Fokus der Gäste, die vor allem aus Hamburg, Schleswig-Holstein, aber auch aus Niedersachsen und Bremen angereist waren.Das Eventwochenende in Hamburg war bereits das 40. innerhalb von noch nicht einmal drei Jahren - und das stärkste: Mit knapp 3.200 Gästen, davon rund 30 Prozent erstmaligen Besucher:innen, unterstrich Hamburg die Bedeutung dieses Formats."Als wir im Mai 2022 das Tourformat starteten, waren solche Zahlen unvorstellbar. Dass wir in Hamburg knapp 3.200 Besucher:innen begrüßen durften, zeigt, welchen Stellenwert die APOTHEKENTOUR hat. Es geht längst nicht mehr nur um Produktneuheiten und Trends, sondern um Networking und die großen Fragen zur Zukunft der Apotheken vor Ort", so Tom Bellartz, Initiator der Tour und CEO der veranstaltenden ELPATO Medien GmbH. Als Nächstes wird das Erfolgsformat am 26. und 27. April in der HanseMesse Rostock gastieren. Auch hier werden spannende Vorträge und wichtige Impulse erwartet, denn besonders in Flächenländern wie Mecklenburg-Vorpommern ist die wohnortnahe Arzneimittelversorgung zunehmend unter Druck.Die weiteren Stopps der APOTHEKENTOUR 2025 (https://www.apothekentour.de/):- Rostock, 26. - 27. April- Frankfurt am Main, 17. - 18. Mai- Köln, 31. Mai - 1. Juni- Leipzig, 30. - 31. August- Stuttgart, 20. - 21. September- Hannover, 11. - 12. Oktober- Karlsruhe, 25. - 26. Oktober- München, 15. - 16. NovemberDarüber hinaus wird die APOTHEKENTOUR (https://www.apothekentour.de/) auch in diesem Jahr einen exklusiven Halt in Österreich einlegen. Zum dritten Mal wird sie im November in Wien bis zu 3.000 Apotheker:innen und PKA begeistern.Diese Unternehmen (https://www.apothekentour.de/aussteller/) sind 2025 auf der APOTHEKENTOUR in Deutschland vertreten, weitere kommen noch dazu: Aboca, AEP, Alfasigma, Aliud Pharma, Aristo Pharma, ARZ Haan, BD Rowa, Beiersdorf, Bionorica, Cooper, Dermapharm, Dermasence, Draco, DR. KADE, Dr. Loges + Co., Dr. Willmar Schwabe, Dr. Wolff, Galderma, Haleon, Hartmann, InfectoPharm, Kenvue, Klinge Pharma, Klosterfrau, Kreussler Pharma, LUVOS Heilerde, MEDICE, Naturafit, Norgine, OmniVision, Orthomol, PHOENIX, Pohl Boskamp, Reckitt, Repha, Salus Pharma, Sanofi, Schülke, Stada, Théa Pharma, URSAPHARM, Wort&Bild Verlag, Zukunftspakt Apotheke.Apotheker:innen, PTA und PKA aus Vor-Ort-Apotheken haben exklusiv die Möglichkeit, sich kostenfrei auf apothekentour.de anzumelden. Die Ticketanzahl pro Standort ist begrenzt, einige Events sind bereits ausgebucht.Die ELPATO Medien GmbH produziert in Berlin und Wien mit rund 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.Pressekontakt:ELPATO Medien GmbH / APOTHEKENTOURMinna LiebmannFranz-Ehrlich-Straße 1212489 Berlinpresse@elpato.deOriginal-Content von: APOTHEKENTOUR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162063/6012653