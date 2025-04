Trotz der kurzfristigen Kurs-Schwankungen aufgrund der Trump-Zölle zeigt sich die Rheinmetall-Aktie bisher stabil. Aber bleibt das auch so? Einen Vorteil hat der Titel in jedem Fall. Die Strafzölle des US-Präsidenten und auch die kurz darauf erfolgte Abkehr von einigen Abgaben halten die Börsen auch in der neuen Woche auf Trab. Zwar deuten die Zeichen in den nächsten Tagen etwas auf Entspannung in Sachen Handelskrieg, sicher dürften sich Anleger ...

