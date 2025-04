Auch die in den letzten beiden Jahren so erfolgreiche Meta Platforms-Aktie ist nach ihrem Allzeithoch Mitte Februar mächtig unter die Räder gekommen. Innerhalb von knapp zwei Monaten hat sie -26% an Wert eingebüßt. Und heute beginnt ein Prozess in den USA, der das Ende von Meta Platforms in seiner heutigen Form einläuten könnte. Was müssen Anleger darüber wissen? US-Regierung gegen Meta Platforms Zum Wochenauftakt beginnt vor einem US-Gericht einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...