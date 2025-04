Der Keramikhersteller aus Mettlach verzeichnet trotz fundamentaler Herausforderungen ein beeindruckendes Wachstum von über 12 Prozent seit Jahresbeginn 2025.

Die traditionsreiche Keramikaktie von Villeroy & Boch zeigt sich in den ersten Monaten des Jahres 2025 weiterhin von ihrer starken Seite. Mit einem aktuellen Kurs von 17,15 Euro konnte das Papier seit Jahresbeginn ein beachtliches Plus von 12,83 Prozent verbuchen. Besonders die vergangene Woche verlief mit einem Kursanstieg von 3,94 Prozent äußerst erfreulich für Aktionäre. Der aktuelle Aufwärtstrend wird durch mehrere technische Indikatoren unterstützt - so liegt der Kurs mittlerweile 5,42 Prozent über dem 50-Tage-Durchschnitt und knapp 5 Prozent über der 200-Tage-Linie, was auf eine solide mittelfristige Kursstärke hindeutet.

Fundamentale Stärken trotz Gewinnrückgang

Trotz der erfreulichen Kursentwicklung bleiben fundamentale Herausforderungen bestehen. Die Rentabilität des Mettlacher Keramikherstellers wurde von Analysten als Schwachpunkt identifiziert, was sich in den vergangenen 12 Monaten in negativen Ergebniskorrekturen widerspiegelte. Dennoch sprechen mehrere wichtige Faktoren für die Aktie: Mit einer Unternehmensbewertung von nur 0,57-mal des Umsatzes gilt das Papier als deutlich unterbewertet. Besonders bemerkenswert: Der einzige aktiv berichtende Analyst bewertet die Aktie mit "Kaufen" und setzt ein Kursziel von 34,50 Euro - was einem potenziellen Aufwärtspotenzial von über 100 Prozent entspricht. Ein weiterer positiver Aspekt ist die solide ESG-Bewertung, die laut MSCI für die Branche als gut eingestuft wird.

