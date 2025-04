Brennstoffzellen-Spezialist verzeichnet wöchentliches Plus von 5,39% trotz erheblicher Jahresverluste und blickt auf wichtige Hauptversammlung Ende April

Die Aktie des britischen Entwicklers von Brennstoffzellentechnologie AFC Energy zeigt erste Anzeichen einer leichten Erholung nach einer langen Talfahrt. Innerhalb der letzten Woche konnte das Papier um beachtliche 5,39% zulegen, während der aktuelle Kurs bei 0,07 Euro notiert. Diese positive Kursentwicklung kommt nach einer längeren Durststrecke - seit Jahresbeginn mussten Anleger erhebliche Verluste von 41,61% verkraften, auf Jahressicht sogar einen dramatischen Rückgang von 68,18%.

Besonders bemerkenswert ist, dass sich die Aktie nun etwa 10,20% über ihrem 52-Wochen-Tief bewegt, das erst vor wenigen Tagen am 4. April 2025 erreicht wurde. Allerdings bleibt der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 0,29 Euro, das im Mai 2024 erzielt wurde, mit knapp 75% weiterhin gewaltig.

Anstehende Jahreshauptversammlung könnte Impulse geben

Am 23. April 2025, also in rund neun Tagen, steht die Jahreshauptversammlung von AFC Energy an. Für Aktionäre bietet dieses Ereignis möglicherweise Gelegenheit, mehr über die strategische Ausrichtung des Unternehmens zu erfahren. Besonders interessant dürften Aussagen zur Kommerzialisierung der innovativen Brennstoffzellensysteme sein, die in verschiedenen Bereichen wie industrieller Stromversorgung, Elektrofahrzeug-Ladestationen und netzunabhängiger Energieversorgung zum Einsatz kommen.

Die fundamentale Situation des Unternehmens hat sich bei kurzfristiger Betrachtung verschlechtert. Mit einem negativen Cash-Flow pro Aktie von -0,02 Euro aus dem Jahr 2024 und einem berechneten KGV von -3,57 basierend auf einem Fehlbetrag von 17,4 Millionen Euro steht das Unternehmen vor finanziellen Herausforderungen. Dennoch sehen Analysten Potenzial - das durchschnittliche Kursziel liegt mit 0,55 Pfund deutlich über dem aktuellen Niveau, was eine erhebliche Diskrepanz zwischen Marktbewertung und Expertenmeinung signalisiert.

