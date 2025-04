© Foto: Jacob Ford/AP/dpa

Der Preis für Rohöl hat sich nach dem jüngsten Ausverkauf über dem Vierjahrestief stabilisiert. Anleger wägen zwischen den Auswirkungen des Handelskriegs und neuen diplomatischen Signalen aus dem Iran ab.Gespräche zwischen Washington und Teheran, die am Wochenende in Oman erstmals seit 2022 auf hoher diplomatischer Ebene stattfanden, könnten eine Entspannung im Iran-Konflikt einleiten - und damit ein höheres Ölangebot ermöglichen. Doch die Angst vor einer weltweiten Rezession durch Trumps Zollpolitik gegenüber China und weiteren Handelspartnern ist weiterhin präsent an den Märkten. Hinzu kam die überraschende Entscheidung der OPEC+, ihre Fördermengen schneller als geplant wieder zu erhöhen …