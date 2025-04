DJ MAKRO TALK/EZB senkt Leitzins - Umfeld unerwartet schlecht

Analysten der Deutschen Bank erwarten, dass der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag eine Leitzinssenkung um 25 Basispunkte beschließen wird. "Trotz der US-Zollpause sprechen die Argumente nun eindeutig für eine Senkung. Die Beeinträchtigung des Wachstums durch reziproke Zölle, die Unsicherheit und die finanziellen Bedingungen übersteigt wahrscheinlich das, was die EZB erwartet hatte", schreiben sie in ihrem Ausblick auf die Ratssitzung. Den "Tauben" im EZB-Rat wird es aus ihrer Sicht gelingen, im geldpolitischen Statement eine Betonung der Abwärtsrisiken für die Inflation unterzubringen.

