Edinburgh, Schottland (ots/PRNewswire) -Chromatin Bioscience, ein führendes Unternehmen im Bereich der Entwicklung synthetischer Promotoren und Genkontrollsysteme, freut sich, eine Kooperationsvereinbarung mit dem globalen Biowissenschaftsunternehmen Astellas Pharma bekannt zu geben.Im Rahmen der Vereinbarung wird Chromatin Bioscience seine firmeneigene chromatinLENS-Plattform einsetzen, um zellselektive synthetische Promotoren zu entwickeln, die auf das Zielprofil von Astellas abgestimmt sind. Die entworfenen Promotoren sollen eine hochpräzise und dauerhafte Genexpression in bestimmten Zelltypen ermöglichen."Wir freuen uns, diese Zusammenarbeit mit Astellas zu beginnen", sagte Michael Roberts, Geschäftsführer und Gründer von Chromatin Bioscience. "Wir sind davon überzeugt, dass die Fähigkeit, die Genexpression gezielt zu steuern, für verschiedene Anwendungen in der Biotechnologie immer wichtiger wird. Diese Zusammenarbeit spiegelt das wachsende Interesse an der synthetischen Promotorentechnologie als Schlüssel zur Entwicklung zielgerichteter biologischer Systeme wider."Die chromatinLENS-Plattform von Chromatin Bioscience ermöglicht die Identifizierung von genregulatorischen Elementen aus dem dunklen Genom und das rationale Design von synthetischen Promotoren, die auf spezifische Anwendungen zugeschnitten sind. Die Plattform kann in einer Reihe von Sektoren eingesetzt werden, darunter Therapeutika, Agrartechnologie, industrielle Biotechnologie und Bioprozessierung. Die Zusammenarbeit mit Astellas bestätigt das Potenzial der chromatinLENS-Plattform und ist der jüngste Meilenstein in einer Reihe von Kooperationen, die das weitere Wachstum und die Wirkung von Chromatin prägen.Weitere Informationen über die jüngsten Kooperationen von Chromatin Bioscience finden Sie unter https://www.chromatinbio.com/news. (https://www.chromatinbio.com/news)Hinweise für die RedaktionInformationen zu Chromatin BioscienceChromatin Bioscience ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf den Entwurf und die Entwicklung synthetischer Promotoren für gezielte Genkontrollsysteme konzentriert. Die firmeneigene Plattform ermöglicht eine präzise, zelltypselektive und dauerhafte Genexpression, die der Schlüssel zur Entwicklung der nächsten Generation von Therapeutika, Bioproduktionssystemen und Agrartechnologie-Innovationen ist. Die synthetischen Promotoren von Chromatin sind ein wesentlicher Bestandteil einer wachsenden Zahl von Kundenprogrammen. Weitere Informationen finden Sie unter www.chromatinbio.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2598726/5255592/Chromatin_Bioscience_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/chromatin-bioscience-unterzeichnet-kollaborationsvertrag-mit-astellas-302424319.htmlPressekontakt:Kostas Drosopoulos,PhD,Direktor für Geschäftsentwicklung,Chromatin Bioscience,kostas@chromatinbio.com +44 (0) 7796006475Original-Content von: Chromatin Bioscience, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100101863/100930517