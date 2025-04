Bonn (ots) -Grüne Garagendächer liegen im Trend - sie verbessern das Mikroklima, senken Kosten und leisten einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Gleichzeitig sind sie nicht nur funktional, sondern bieten auch ästhetischen Mehrwert und fügen sich nahtlos in moderne Architektur ein. Betonfertiggaragen mit begrünbarem Dach werden zunehmend zum integralen Bestandteil nachhaltiger Baukonzepte und sind die ideale Lösung für energieeffizientes, grünes Bauen.Robuste Basis für nachhaltige und stilvolle Dächer"Betonfertiggaragen sind aufgrund ihrer stabilen Stahlbetonkonstruktion besonders gut für Dachbegrünungen geeignet", sagt Martin Heimrich von der Fachvereinigung Betonfertiggaragen. "Ihre massive Stahlbetonkonstruktion kann in der Regel problemlos eine Dachlast von mindestens 1,5 kN/qm tragen." Das schafft die perfekte Grundlage für unterschiedlichste Begrünungsformen, von pflegeleichten Extensivbegrünungen bis hin zu intensiv bepflanzten Flächen, die eine grüne Oase auf dem eigenen Grundstück schaffen.Beitrag zum Klimaschutz und verbessertes MikroklimaBegrünte Garagendächer filtern CO2, Staub und Schadstoffe aus der Luft, produzieren Sauerstoff und tragen zur natürlichen Kühlung im Sommer und Wärmespeicherung im Winter bei. Dadurch wird das Gebäude effizienter und die CO2-Bilanz verbessert. "Die Pflanzen verstärken die isolierende Wirkung des Betons, verbessern zusätzlich die Regenwasserspeicherung und entlasten so die kommunalen Entwässerungssysteme. Nicht zuletzt werten Gründächer die Immobilie optisch auf und machen sie zu einem nachhaltigen Designelement.Doppelte Effizienz: Photovoltaik und Dachbegrünung kombinierenBauherren, die Nachhaltigkeit mit Effizienz verbinden wollen, setzen zunehmend auf die Kombination von Dachbegrünung und Photovoltaik. "Die Pflanzen halten die Solarmodule kühler und steigern deren Energieertrag", so Matthäus Moser von der Fachvereinigung. Diese Kombination aus Natur und Technik sorgt nicht nur für mehr Nachhaltigkeit, sondern auch für eine spürbare Senkung der Betriebskosten.Weniger Kosten, mehr WerterhaltNeben den ökologischen Vorteilen sorgt die Begrünung für wirtschaftliche Ersparnisse: "Viele Kommunen berechnen Abwassergebühren nach versiegelten Flächen. Ein begrüntes Garagendach kann hier als unversiegelt gelten, was die Kosten senkt", betont Moser. Zudem schützt das Gründach die Abdichtung vor UV-Strahlung und extremen Temperaturen, wodurch die Lebensdauer der Garage verlängert wird. So ist die Betonfertiggarage nicht nur ressourcen-schonend, sondern auch langfristig werthaltig.Einfache Nachrüstung bei BetonfertiggaragenDie Nachrüstung von Dachbegrünungen bei Betonfertiggaragen ist in den meisten Fällen problemlos möglich: "Betonfertiggaragen lassen sich schnell aufstellen und eignen sich hervorragend für eine Begrünung", erklärt Heimrich. Diese Flexibilität macht sie zu einer idealen Wahl für nachhaltige Architekturprojekte. Gleichzeitig trägt die Begrünung zur visuellen Aufwertung der Garage bei und fügt sich harmonisch in moderne Wohn- und Gewerbegebäude ein.Praxisorientierte Beratung durch FachbetriebeWer sich für eine begrünte Betonfertiggarage interessiert, erhält bei den Mitgliedsfirmen der Fachvereinigung Betonfertiggaragen umfassende Beratung. "Unsere Hersteller beraten kompetent zu allen Aspekten der Dachbegrünung - von der extensiven Sedum-Begrünung bis hin zu intensiveren Varianten mit höheren Substratschichten", betont Heimrich.Weitere Informationen finden Sie direkt bei der Fachvereinigung Betonfertiggaragen e. V. unter www.betonfertiggaragen.dePressekontakt:S/O/G GmbHMathieu Lecomte+49 541 35848-15ml@s-o-g.comOriginal-Content von: Fachvereinigung Betonfertiggaragen e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52763/6012723