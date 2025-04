Kassel/Niestetal (ots) -SMA präsentiert vom 7. bis 9. Mai auf der Messe The Smarter E Europe 2025 in München in Halle B3.210 innovative Lösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien, um Kosten zu senken und Ressourcen zu schonen. Besucher erfahren, wie die Home Storage Solution für Eigenheime mit der modularen Batterie und dem Hybrid-Wechselrichter Sunny Boy Smart Energy eine zuverlässige Solarstromversorgung ermöglicht und den Eigenverbrauch optimiert. Zudem können sie sich über den dynamischen Stromtarif StromWallet Dynamic Pro in Zusammenarbeit mit LichtBlick informieren. Für Unternehmen und Betriebe stellen SMA-Expert*innen vor Ort die neuesten Energiemanagement-Funktionen vor. Sie helfen Lastspitzen zu vermeiden und Betriebskosten zu senken. Sie präsentieren außerdem die neuesten leistungsstarken und flexiblen Lösungen für große Solar- und Speicherprojekte, darunter der neue Sunny Highpower Storage und der Sunny Central Storage UP-S mit SiC-MOSFET-Technologie."Mit unseren innovativen Systemen und Lösungen ermöglichen wir Nutzer*innen von Solarenergie, ihre Versorgung selbst in die Hand zu nehmen. Unsere Kunden erwarten unkomplizierte, zuverlässige und wirtschaftliche Lösungen", sagt Marcus Spickermann, Head of Home & Commercial and Industrial Solutions bei SMA. "In Zeiten globaler Herausforderungen und wirtschaftlicher Unsicherheit wird die Bedeutung von jederzeit verfügbarer Solarenergie einmal mehr besonders deutlich. SMA verfolgt seit Jahrzehnten das Ziel, erneuerbare Energie für alle - einfach, kostengünstig und weltweit - verfügbar zu machen. Ich freue mich auf die Intersolar 2025 und auf viele spannende Gespräche darüber, wie wir gemeinsam die Nutzung erneuerbarer Energie noch effizienter gestalten können."Intelligente Energienutzung für HaushalteDie weiterentwickelte SMA Home Storage Solution sorgt für eine zuverlässige Solarstromversorgung in Eigenheimen. Der neue Hybrid-Wechselrichter Sunny Boy Smart Energy basiert auf der komplett in Deutschland entwickelten und gefertigten Technologieplattform und arbeitet nahtlos mit der SMA Batterie zusammen, um den Netzstrombezug zu minimieren und den Eigenverbrauch zu optimieren. Der Sunny Home Manager 2.0 übernimmt dabei das Energiemanagement und reagiert dynamisch auf Lastprofile. Dank des modularen Aufbaus lässt sich die Speicherkapazität flexibel anpassen - von 3,2 bis 16,4 kWh, je nach individuellem Bedarf. Die intelligente Steuerung sorgt dafür, dass die verfügbare Solarenergie bestmöglich genutzt wird. Eine neue Backup-Funktion ermöglicht sowohl einphasige als auch dreiphasige Notstromversorgung - ein entscheidender Vorteil für Haushalte, die auf eine sichere Energieversorgung angewiesen sind. Mit der aktualisierten SMA 360° App wird die Installation noch einfacher: Sie unterstützt Fachpartner strukturiert bei der Inbetriebnahme und Wartung.Der neue dynamische Stromtarif StromWallet Dynamic Pro von SMA und LichtBlick ist ebenfalls im Messepaket. Er ermöglicht für PV-Anlagenbetreiber*innen in Deutschland ein noch attraktiveres Einsparpotenzial bei den Energiekosten.Pressekontakt:Dagmar Buth-ParvareshTel. +49 561 9522-421414Presse@SMA.deOriginal-Content von: SMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62221/6012720