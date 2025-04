Ein neues Wearable von Ingenieur:innen der Northwestern University aus den USA geht über einfaches Vibrieren hinaus. Es soll eine raffinierte Vielfalt an haptischen Empfindungen erzeugen und so die virtuelle Realität erlebbar machen und vielleicht sogar den Online-Handel transformieren. In einer Welt, in der visuelle und auditive Technologien uns mit hochauflösenden Displays und immersivem Surround-Sound verwöhnen, hinkt die Simulation des Tastsinns ...

Den vollständigen Artikel lesen ...