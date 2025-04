Linz (www.anleihencheck.de) - Eine Währung hat noch stärker aufgewertet und auch vor allem gegenüber dem Euro an Stärke gewonnen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dieser Ausreißer sei hierbei der CHF. Der EUR/CHF-Kurs habe in den letzten Wochen auf 0,9600 abgewertet, aber aufgrund der weltpolitischen Lage seien diese Werte wieder vergangen. Für Fremdwährungsverkäufer sei nun das Niveau bei Werten von unter 0,9300 noch günstiger geworden. Dies gehe entgegen den Wünschen der Schweizer Politik. Die Zentralbank habe bereits vor nicht allzu langer Zeit den Leitzins auf 0,25% gesenkt. Dies sei aufgrund der anhaltend niedrigen Inflation und dem zu starken Schweizer Franken gewesen. Für die Schweizer Zentralbank sei der geldpolitische Spielraum nun kleiner geworden und die Oberbank warte gespannt darauf, wie in den folgenden Monaten reagiert werde. (14.04.2025/alc/a/a) ...

