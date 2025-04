Wien (www.anleihencheck.de) - Der US-Zollhammer hat an den Aktienmärkten einen Rücksetzer nach sich gezogen, wie dieser sonst nur bei plötzlichen negativen Schocks zu sehen ist (Covid-19, Globale Finanzkrise, Eurokrise), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Es stelle sich also die Frage, ob der Finanzmarkt bereits eine (globale) Wirtschaftskrise signalisiere. Der Vergleich mit vorhergehenden Krisen lege jedoch nahe, dass die Ausgangslage dieses Mal eine andere sei. Zum Ersten sei der Auslöser der Verwerfungen dieses Mal eine bewusste politische Entscheidung, die jederzeit widerrufen / abgeschwächt werden könnte. Zweitens biete der Blick auf den Welthandel einen guten Bezugspunkt. Die Exporte in die USA würden rund 13% der globalen Exporte ausmachen. Dies sei sicher bedeutend genug, sodass ein Einbruch dieser die globale Konjunktur schwer belasten würde. Andererseits habe zu Beginn der Finanzkrise der Handel in vielen Teilen der gesamten Welt in einer Schockstarre gestanden. Die Covid-Zeit wiederum sei geprägt gewesen von Lock-Downs, was ebenso den Welthandel - und nicht nur die US-Exporte allein belastet habe. ...

