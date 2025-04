Die Verkaufszahlen von Elektroautos und Plug-in-Hybriden in China sind im vergangenen Monat deutlich angestiegen - auf nun 1,24 Millionen Einheiten. Während BYD als Marktführer weiterhin uneinholbar ist, verteilen sich die weiteren Verkäufe inzwischen auf zunehmend mehr Hersteller. Laut den von der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) veröffentlichten Daten lag der Absatz von New Energy Vehicles (NEV, also Elektroautos und Plug-in-Hybride) ...

