Das Hin und Her bei den US-Zöllen belastet auch die Aktie des Tech-Riesen Alphabet. Experten sehen langfristige Folgen für den Konzern und passen ihre Kursziele an. Also jetzt lieber nicht kaufen? Die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Zoll-Pause hat an den Aktienmärkten für Erleichterung gesorgt - auch das Papier von Alphabet konnte etwas aufatmen. Doch am Donnerstag und Freitag dominieren schon wieder die Sorgen um den Handelskrieg zwischen ...

