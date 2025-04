Britischer Finanzinvestor verzeichnet kurzfristigen Kursrückgang, überzeugt jedoch mit beeindruckender monatlicher Wertsteigerung und positiven Analystenprognosen.

Die 3i Group Aktie verzeichnete am 14. April 2025 einen leichten Rückgang von 1,32 Prozent und notierte um 11:46 Uhr bei 45,00 Euro. Trotz des aktuellen Kursrückgangs zeigt sich das britische Investmentunternehmen in einer bemerkenswerten Verfassung: Auf Monatssicht konnte die Aktie um beeindruckende 113,02 Prozent zulegen und liegt mit einem Plus von 37,54 Prozent auch im Jahresvergleich deutlich im positiven Bereich. Der Finanzdienstleister mit Schwerpunkt auf Private Equity und Infrastruktur profitiert dabei von einer hervorragenden finanziellen Situation, die dem Unternehmen eine beträchtliche Investitionskapazität verleiht und bei Analysten für Optimismus sorgt.

Analysten bleiben überwiegend bullish

Die Experten zeigen sich weiterhin positiv gestimmt: Von den insgesamt zehn Analysten, die das Unternehmen beobachten, empfehlen 80 Prozent einen Kauf oder Übergewichtung der Aktie, während 20 Prozent zum Halten raten. Das durchschnittliche Kursziel wurde in den letzten vier Monaten deutlich nach oben korrigiert und liegt nun bei 43,61 GBP. Mit einem für 2025 prognostizierten KGV von 6,38 gehört die 3i Group zu den attraktivsten Werten im Markt, wobei für 2027 ein starker Anstieg des Unternehmenswachstums in Höhe von 66 Prozent erwartet wird. Bemerkenswert ist auch, dass der Konzern in der Vergangenheit regelmäßig Bilanzergebnisse veröffentlichte, die über den Analystenschätzungen lagen.

