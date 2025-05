© Foto: DALL*E

Bitcoin hat wieder die Marke von 100.000?US-Dollar geknackt - und MicroStrategy schwimmt ganz vorn mit. Sky is the limit?Die Aktie von MicroStrategy hat am Donnerstag ein neues Hoch für 2025 erreicht, nachdem Bitcoin zum ersten Mal seit Februar wieder die psychologisch wichtige 100.000-Dollar-Marke überschritten hat. Das Papier legte um 5,6 Prozent auf 414,38 US-Dollar zu - der höchste Schlusskurs seit November 2024. Seit dem Tief am 8. April ist die Aktie damit um 76 Prozent gestiegen. Grund für den Kurssprung ist die enge Bindung an Bitcoin. Das Unternehmen, das unter dem Namen Strategy firmiert, hat in diesem Jahr 107.980 Bitcoins für rund 10,11 Milliarden US-Dollar erworben - zum …