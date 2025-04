Delivery Hero hat die Rückstellungen infolge eines erstinstanzlichen Gerichtsurteils in Italien zur Einstufung von Lieferfahrern um 183 Mio. EUR erhöht, womit sich die Gesamtrückstellung für Glovo Italien auf 253 Mio. EUR beläuft. Dies folgt auf ähnliche regulatorische Maßnahmen in Spanien, wo zuvor bereits Rückstellungen in Höhe von 440-770 Mio. EUR sowie ein negativer EBITDA-Effekt von rund 100 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2025 angekündigt wurden. Die Rückstellung für Italien wird rückwirkend im Abschluss für 2024 berücksichtigt, wodurch die Prognose für das bereinigte EBITDA von rund 750 Mio. EUR auf 693 Mio. EUR gesenkt wird. Trotz dieser Belastungen bleibt der Ausblick für 2025 unverändert: erwartet werden ein GMV-Wachstum von 8-10?% sowie ein bereinigtes EBITDA von 975 Mio. bis 1.025 Mrd. EUR. Die Analysten von mwb senken ihre Ergebnisschätzungen und reduzieren das Kursziel auf 45,00 EUR (zuvor: 49,00 EUR), bestätigen jedoch ihre Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Delivery%20Hero%20SE