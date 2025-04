Trotz täglicher Kursgewinne von über einem Prozent zeigt der Personaldienstleister eine beunruhigende Langzeitentwicklung mit erheblichem Abstand zum 52-Wochen-Höchststand.

Die Aktie des Personaldienstleisters Adecco verzeichnete am heutigen Handelstag ein Plus von 1,08 Prozent und notierte bei 22,10 CHF (Stand: 14. April, 11:10 Uhr). Trotz des tagesaktuellen Anstiegs bleibt die Entwicklung im Jahresvergleich besorgniserregend. In den letzten zwölf Monaten mussten Anleger einen erheblichen Wertverlust von 36,8 Prozent hinnehmen. Besonders alarmierend erscheint die deutliche Abweichung vom 52-Wochen-Hoch: Mit einem Abstand von 66,07 Prozent liegt der aktuelle Kurs weit unter dem Jahreshöchststand.

Auf Monatssicht setzt sich der negative Trend fort. Innerhalb der letzten 30 Tage verlor die Adecco-Aktie beachtliche 17,79 Prozent an Wert. Diese Entwicklung reflektiert die anhaltende Skepsis der Investoren, obwohl das Unternehmen aus fundamentaler Sicht durchaus interessante Kennzahlen aufweist. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von aktuell 0,16 und einem niedrigen Kurs-Cashflow-Verhältnis von 5,26 erscheint die Aktie nach klassischen Bewertungsmaßstäben unterbewertet.

Zwiegespaltenes Analystenbild vor wichtigen Terminen

Die Expertenmeinungen zu Adecco bleiben gespalten. Von den 15 Analysten, die das Unternehmen beobachten, empfehlen nur 40 Prozent einen Kauf der Aktie, während ein Drittel zum Verkauf rät. Der Konsens lautet "Halten" bei einem durchschnittlichen Kursziel von 29,80 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von über 29 Prozent entspricht. Auffällig ist die große Spannweite zwischen dem niedrigsten (20,22 EUR) und dem höchsten Kursziel (44,13 EUR), die auf erhebliche Unsicherheit bei der Unternehmensbewertung hindeutet.

In den kommenden Wochen stehen einige wichtige Termine an: Die Jahreshauptversammlung am 17. April könnte neue Impulse bringen, gefolgt vom Détachement der Schlussdividende am 23. April. Besonders gespannt blicken Anleger auf die Veröffentlichung der Q1-Ergebnisse am 6. Mai, die möglicherweise Aufschluss über die weitere Entwicklung des Personaldienstleisters geben werden. Ein positiver Aspekt bleibt das MSCI ESG-Rating von AA, das die Nachhaltigkeitsbemühungen des Unternehmens unterstreicht und bei ESG-orientierten Investoren punkten könnte.

