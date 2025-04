Wien (www.anleihencheck.de) - Investoren kaufen US-Staatsanleihen, weil sie als risikoarm und stabil gelten. Doch mit dem Angriff von US-Präsident Donald Trump auf den Welthandel stellen Anleger weltweit diese Sicherheit in Frage, so die Experten von "FONDS professionell".Innert einer Woche seien die Renditen, die sich Anleger für zehnjährige US-Bonds erwarten würden, auf ein vieljähriges Hoch von mehr als 4,5 Prozent gestiegen, während umgekehrt die Anleihekurse nach unten gerasselt seien. Es handle sich laut "Bloomberg" um den größten Anstieg seit 2001. "Das ist nicht normal", so Ajay Rajadhyaksha von Barclays. ...

