Wien (www.fondscheck.de) - Wasser war einmal ein angesagtes Investmentthema, so die Experten von "FONDS professionell". Aktuell stünden andere Anlagetrends jedoch höher im Kurs. Die DWS werde künftig auf einen eigenen Fonds in diesem Segment verzichten.Der DWS Global Water (ISIN DE000DWS0DT1/ WKN DWS0DT) werde am 20. Mai auf den DWS SDG Global Equities (ISIN DE0005152466/ WKN 515246) verschmolzen. Entsprechende Informationen von "FONDS professionell ONLINE" habe der Asset Manager der Deutschen Bank auf Anfrage der Redaktion bestätigt. ...

