Die Etablierung von 350-bar-Betankungsmöglichkeiten an den Stationen von H2 Mobility zeigt deutliche Wirkung: Im März 2025 übertraf der Absatzanteil von 350 bar mit deutlich über 50 Prozent erstmals in der Unternehmensgeschichte den von 700 bar. Brennstoffzellen-Pkw und einige wenige Nutzfahrzeuge wie etwa manche Transporter arbeiten mit 700 bar Druck in ihren Wasserstofftanks. Schwere Nutzfahrzeuge hingegen kommen mit 350 bar aus. Damit ist zwar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...